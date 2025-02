Google lanzó los resúmenes de IA en su buscador el pasado mes de mayo. Inicialmente, para usuarios seleccionados en Estados Unidos, pero desde entonces ya los ha desplegado en más de 100 países, entre los que no se encuentra España ni el resto de la Unión Europea, debido a las reticencias que despierta su marco normativo en las grandes tecnológicas.

Como otras tecnologías de IA, los AI Overviews han sido más comentados por sus errores que por sus aciertos y muchos usuarios prefieren una experiencia con los resultados de búsqueda más tradicional, sin estos resúmenes de IA. En los últimos días se ha viralizado un método llamativo para conseguirlo: maldecir y soltar tacos en la consulta que se introduce en el Buscador.

Tal y como explican en Ars Technica, si un usuario pregunta al Buscador cómo desactivar los resultados de IA, la propia IA responde que no es posible hacerlo. Pero si se pregunta ‘¿cómo se quita la puta IA de los resultados?’, Google devuelve un listado de enlaces que responde a la cuestión sin que aparezcan los resúmenes de IA. El medio verificó que el truco funciona, pero no con cualquier palabra que pueda considerarse grosera. ‘Tonto’ o ‘asqueroso’ no tenían efecto, pero incluir insultos en cualquier pregunta sí lo consigue.

El motivo sería que Google quiere mantener su IA lo más alejada posible del uso de groserías. La desventaja de este truco es que, por un lado, llena el historial de búsqueda de palabrotas y, por otro, puede afectar al resultado de la búsqueda.

Hay otros métodos que también son efectivos para desactivar los resúmenes de IA. Si se añade ‘&udm=14’ ,sin las comillas, a la URL de una búsqueda en Google, no se muestran ni los resúmenes de IA ni los módulos con fragmentos enriquecidos.

Otra opción más sencilla es agregar ‘-ai’, sin comillas, al final de una búsqueda, lo que también evita los resúmenes de IA. Aunque este método de maldecir e insultar a la IA puede servir para desahogarse, sería preferible que Google permitiera elegir si se quieren esos resúmenes de IA o no.