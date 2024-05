Tras un año de pruebas con un número de usuarios limitado, Google lanzó la semana pasada en Estados Unidos los AI Overviews o resúmenes generados por IA que preceden a los tradicionales resultados de búsqueda. Estos resúmenes ya están siendo calificados como un “desastre” por usuarios que denuncian respuestas extrañas de la IA que incluyen aconsejar añadir pegamento a una pizza o promover los beneficios que tiene fumar en niños.

Una captura de pantalla ampliamente compartida muestra la respuesta generada por la IA de Google a la consulta 'queso que no se pega a la pizza'. El buscador respondió enumerando 'algunas cosas que puedes intentar' para evitar el problema. 'Mezclar queso con la salsa ayuda a añadir humedad al queso y secar la salsa', señaló AI Overviews. 'También puedes agregar alrededor de 1/8 de taza de pegamento no tóxico a la salsa para darle más pegajosidad'.

¿De dónde procede semejante respuesta? Algunos usuarios la investigaron y encontraron su origen en una publicación en Reddit de hace 11 años que tenía 8 votos a favor. El pasado mes de febrero, Google llegó a un acuerdo con el popular foro de Internet para entrenar su IA con los datos de la plataforma.

'Los resultados de búsqueda de IA de Google son un desastre. Odio que se esté convirtiendo en un recurso en el que ya no se puede confiar', señaló Tom Warren, editor senior de The Verge, sobre este caso. El consejo sobre la salsa de pizza es solo uno de los numerosos ejemplos del comportamiento extraño de AI Overviews que circulan en las redes sociales.

Una búsqueda sobre qué presidentes de EE.UU. asistieron a la Universidad de Wisconsin-Madison arrojó información igualmente errónea por parte de Google. El buscador afirmó que el expresidente Andrew Johnson, quien murió en 1875, había obtenido 14 títulos de la escuela y se había graduado en 2012 y John Kennedy, asesinado en 1963, en 1993, entre otros errores.

Otro ejemplo mostró resultados para la búsqueda 'beneficios para la salud del tabaco para los niños'. La IA de Google respondió declarando que 'el tabaco contiene nicotina, lo que puede causar algunos beneficios a corto plazo, como mayor alerta, euforia y relajación'. También afirmó que los posibles usos del tabaco incluyen 'blanquear los dientes', entre otros.

There's nothing problematic with the way this AI Overview is structured, right?



To be clear, it gives much better answers when you change it to "kids", "children," "teens," "preteens", but for some reason this one goes rogue. @lilyraynycpic.twitter.com/I6e7mqtKuc