Utiliza una IA para ligar en Tinder con más de 5.000 mujeres. Y termina casado

Del mismo modo que tardamos en darnos cuenta de que la invención de la maleta con ruedas, era cuestión de tiempo hasta que alguien uniera inteligencia artificial y Tinder para ligar. Y de la mano de Aleksandr Zhadan, ya podemos dar por ocupada esa casilla. Este residente joven residente en Moscú, programó a Chat GPT de OpenAI para hablar con más de 5000 mujeres, 5.239 si nos ponemos exquisitos. Y terminó casándose con una de ellas.

De acuerdo con una entrevista, cuando Zhadan rompió su relación en 2021, comenzó a explorar la posibilidad de ligar a través de aplicaciones, pero cada vez era más complicado y le insumía más tiempo. Un año después comenzó a utilizar la IA de OpenAI para que haga el trabajo más duro: filtrar.

Programó a la segunda versión de Chat GPT para que buscara mujeres que coincidieran con sus gustos y sus preferencias. Por ejemplo, filtró fotos de mujeres con alcohol en sus perfiles y que mencionaran su signo del zodiaco en la biografía. Luego lo conectó a Google Calendar para que confirmara citas.

El programa parecía funcionar bien, excepto que en algunos aspectos se tomaba libertades de las que Zhadan no estaba al tanto: señalaba que acudiría a la cita con flores o chocolate y cuando esto no ocurría, su cita se lo reclamaba. Pasó el tiempo y las nuevas versiones del asistente digital se actualizaron hasta que con Chat GPT- 4 se resolvieron muchos de sus problemas.

Así fue como casi un año después de comenzar su proyecto Zhadan conoció a Karina Vyalshakaeva y, tras unos meses de que ella hablara con la IA (sin saberlo) Zhadan dio un paso adelante y comenzó a comportarse como un ser humano. La joven señala que no se enfadó al enterarse de la estrategia de su pareja, aunque sí le sorprendió.

La relación se formalizó cuando Karina señaló que le gustaría ir a una boda y la IA le sugirió a Zhadan que quizás debería proponerle matrimonio a Karina. Y así fue como se casaron. Zhadan señala que no piensa, por ahora, comercializar su programa, pero resulta bastante obvio que está en sus planes ya que, si no lo hace él, alguien lo hará. Y este joven no solo tiene la experiencia, también el conocimiento a juzgar por uno de sus mayores intereses desde hace años: la IA, como muestra su propia web. La otra opción, una pena para los amantes de las películas románticas, es que todo esto sea una estrategia de la pareja para vender el programa. Todo vale en el amor.