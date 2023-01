Kh-22, el misil supersónico con el que Rusia atacó Dnipró y contra el que Ucrania no tiene defensas

El pasado sábado se produjo una de las mayores matanzas de civiles que ha tenido lugar en la invasión de Ucrania en casi once meses de conflicto. Un misil ruso impactó contra un bloque de apartamentos en la ciudad de Dnipró provocando 40 muertos y dejando, por el momento, 31 personas desaparecidas bajo los escombros. Según las autoridades de Ucrania, el arma responsable de la masacre fue un misil Kh-22 de fabricación rusa. Se trata de un arma supersónica que entró en producción en la década de los 60 y contra la que Ucrania no tiene defensas, según afirmó este lunes Yurii Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea del país invadido. Rusia, por su parte, ha negado haber atacado edificios residenciales en Ucrania.

“Quiero enfatizar que es imposible abatir misiles Kh-22 con los medios que tenemos en nuestro arsenal”, señaló Ihnat en unas declaraciones recogidas por TheDrive. Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha disparado 210 misiles Kh-22 sobre Ucrania sin que ninguno haya podido ser interceptado por los sistemas de defensa aérea de Ucrania. El portavoz aclaró que aunque a lo largo del conflicto ha habido informes de que había sido así, estos eran erróneos y en realidad se trataba de casos en los que fallaron el objetivo. “Incluso los sistemas de defensa aérea más actualizados que tenemos, por ejemplo el S-300 que funciona en esa región, no pueden derribar el misil Kh-22” explicó Ihnat.

A pesar de ser un desarrollo de la era soviética que comenzó a fabricarse en 1962 y de la que se han desarrollado versiones más modernas, como el Kh-32, el Kh-22 continúa siendo un arma temible capaz de superar a las defensas antiaéreas gracias a su velocidad. Se trata de un misil supersónico con una velocidad de crucero de Mach 3,5 (4.287 km/h) que puede aumentar en la fase terminal del vuelo hasta Mach 4,5 (5.512 km/h), para lo que toma altura antes de descender a máxima velocidad sobre el objetivo.

No ha sido la primera vez que misiles Kh-22 se cobran la vida de un alto número de civiles en un ataque en Ucrania. El pasado mes de junio dos misiles Kh-22 lanzados desde un bombardero Tu-22M3s alcanzaron un centro comercial en Kremenchuk y mataron a 21 personas. Pocos días después, en julio, tres Kh-22 sobre un bloque de apartamentos en Serhiivka causaron otras 21 víctimas mortales.

