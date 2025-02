Meta aprovecha la posible prohibición de TikTok: Reels, como app independiente de Instagram

TikTok consiguió extender su fecha límite para operar en Estados Unidos cuando Donald Trump firmó una orden ejecutiva, el pasado 20 de enero, que otorgaba a ByteDance una prórroga de 75 días para encontrar un comprador estadounidense de la popular plataforma de vídeos cortos. La app había sido retirada de Google Play Store y App Store, pero regresó tras la prórroga y, aunque inicialmente hubo avances con algunas empresas, aún continúa buscando un nuevo dueño. Con la fecha límite del 5 de abril cada vez más cercana, parece que Meta ve esta situación como una oportunidad para Instagram.

Según The Information, la red social propiedad de Meta está considerando lanzar una aplicación independiente para su función de vídeos cortos, Reels. Adam Mosseri, jefe de Instagram, discutió este plan con empleados en una reunión a principios de esta semana, según una fuente presente. Sin embargo, la empresa matriz de Instagram aún no se ha pronunciado oficialmente sobre esta idea.

El gobierno de EE. UU. está preocupado por los vínculos de TikTok con China, argumentando que la aplicación—que cuenta con más de 170 millones de usuarios estadounidenses—podría usarse para recopilar datos, espiar o influir políticamente. Trump llegó a sugerir una asociación al 50 % entre el gobierno estadounidense y ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, pero no se ha concretado más sobre esta posibilidad.

Meta pretende ofrecer una experiencia de desplazamiento de vídeos similar a la de TikTok con su aplicación dedicada a Reels, función que fue lanzada en 2020 como respuesta al éxito de TikTok. De hecho, la idea de lanzar una aplicación independiente para una función integrada en una app de Meta no es nueva. En 2018, la compañía lanzó Lasso, una aplicación de edición de vídeo para competir con TikTok, que fracasó y fue cerrada. Y a comienzos de este año anunció otra aplicación de edición de vídeo llamada Edits, que se ha visto como una competidora directa de CapCut, propiedad de ByteDance.

Edits indica que Meta no quiere solo enfocarse en los vídeos cortos, sino también en las herramientas para crearlos. La empresa ya reconoció que no supo anticipar la popularidad de los vídeos cortos como medio de interacción, una oportunidad que TikTok supo aprovechar para convertirse en el gigante que es hoy. Una aplicación independiente de Reels podría ser la manera de Meta de asegurarse de no perder otra oportunidad.