MWC 2024: El móvil más lujoso, el plegable más económico y el último en llegar

Uno de los fabricantes más interesantes de los últimos años, sin duda es Nothing, principalmente porque se ha atrevido a romper con un diseño uniforme en el marcado, tanto en sus móviles, como en sus auriculares. Y hoy, en el MWC, ha presentado su último dispositivo, el Nothing Phone (2a). Siguiendo la estela de simular el interior del dispositivo, podemos ver las lentes, unos perfiles muy cuidados y todo el sistema iluminado por un diseño de cuadrícula circular. Además, el smartphone presenta una primicia en el sector con su cubierta de una sola pieza en ángulo de 90°, esto lo hace visualmente más elegante, pero también más resistente en las caídas. Poco más que presentarlo ha hecho Nothing en este caso, ya que habrá que esperar a la semana que viene para conocer sus especificaciones y su precio.

Primeras imágenes del Phone (2a) Nothing Nothing

Y si Nothing destaca en diseño, Huawei no se ha quedado atrás en absoluto con el Huawei Mate 60 RS Ultimate Design, un dispositivo cuyo proceso de fabricación esconde la primera sorpresa. El fabricante chino ha utilizado por primera vez elementos de tierras raras al proceso de sintetización de la cerámica roja. Para ello, cada uno de los teléfonos ha sido sometido a una técnica de calcinación a 1400 °C y a más de 50 procesos durante los 60 días necesarios para alcanzar ese color y acabado.

Uno de los móviles más lujosos Huawei Ultimate Design Huawei Ultimate Design

En lo que respecta a especificaciones, incorpora una pantalla OLED LTPO de 6,82 pulgadas, procesador Kirin 9000s, dos lentes de 48MP y una tercera de 40 MP, todas dispuestas en un módulo hexagonal y una lente frontal de 13v MP. La batería es de 5000 mAh. También tiene el sistema de llamadas satelital activado. Pero lo que hace única a esta serie es que sus propietarios, por “pertenecer al selecto grupo de Ultimate Design” tendrán acceso a privilegios exclusivos durante un año: consultas legales, lecciones de equitación y prácticas de golf… entre otras. Y todo ello por unos 1600 euros.

Nubia Fllip de ZTE ZTE ZTE

Y finalmente llega el Nubia Flip, una apuesta de ZTE por móviles plegables, en formato clamshell, mucho más accesibles: menos de 600 euros. El dispositivo cuenta con una bisagra de alta resistencia, panel interno de 6,9 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz.La batería es de 4.130 mAh (muy grande para este tipo de dispositivos) y su cerebro es un Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm, no es el más avanzado, pero sí es confiable y mantiene el precio a los niveles deseados. En cuanto a sus cámaras, una lente principal de 50 MP y una frontal de 16 MP. Memoria RAM de 8 GB y hasta 256 GB de almacenamiento. Habrá que ponerlo a prueba.