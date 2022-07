Nothing Phone (1) : el móvil que esperábamos

Hay que reconocer que hacía mucho tiempo que un lanzamiento no ilusionaba tanto a la comunidad tecnológica. Probablemente desde aquellos primeros tiempos de Apple no se veía algo así. Sí se ha ganado en espectacularidad y en avance tecnológico, pero en diseño y en sorpresa, hemos retrocedido. Al menos hasta ahora, con la llegada del nuevo Nothing Phone (1), el primer teléfono de la compañía creada por Carl Pei, cofundador, junto a Pete Lau de One Plus. Pei fundó Nothing, en plena pandemia junto a inversores como Tony Fadell (inventor del iPod), Kevin Lin (cofundador de Twitch), Steve Huffman (cabeza visible de Reddit) y el youtuber Casey Neistat (más de 12 millones de suscriptores).

Perfil del nuevo Nothing Phone (1) FOTO: Nothing

¿Qué tiene el Nothing Phone (1)? En primera instancia su diseño. De acuerdo con declaraciones del propio Pei “durante demasiado tiempo, las marcas de tecnología han confiado en la investigación y el análisis como una simple base para hacer productos muy similares, aburridos. En Nothing nos guiamos por lo que sentimos con el fin de iniciar un cambio en la industria. Nuestro primer smartphone es una expresión de calidez y felicidad que rara vez se experimenta en la tecnología de hoy en día”. Y es cierto: basta ver el dispositivo para darse cuenta que es diferente. De hecho han contratado a Adam Bates, anterior director de diseño de Dyson, para ocuparse de él. Su interfaz Glyph, por ejemplo, es una nueva forma de comunicarse: el teléfono y lo que parecen ser sus componentes visibles a través del diseño transparente (en total unos 900 LED), se iluminan acorde a distintos patrones de luz para indicar quién llama, señala las notificaciones, el estado de la batería y más. Y todo esto es personalizable: podremos saber quién nos llama programando los colores. Lo interesante es que la función se activa al colocar el teléfono hacia arriba: esto activará automáticamente y sin nuestra intervención, el modo silencio automáticamente y solo encenderá las luces para indicar cuando haya notificaciones.

Pero el diseño que va más allá de lo que se ve en la superficie. Nothing Phone (1) presenta una trasera transparente, formada por más de 400 componentes. Su marco de aluminio 100% reciclado hace que el móvil sea ligero y resistente, mientras que más del 50% de los componentes plásticos del teléfono están fabricados con materiales reciclados o de base biológica, un porcentaje líder en la industria. A todo esto le suma Gorilla Glass 5 de doble cara para una protección duradera.

El Nothing Phone (1) estará disponible en blanco y negro. FOTO: Nothin

En cuanto al ecosistema propio (basado en Android), estamos ante Nothing OS, un ejemplo del pasado de Pei en OnePlus: directo, eficaz y con un importante componente dirigido a la audiencia: la opinión de los usuarios. El móvil ha despertado tanto interés que hay una lista de espera de más de 200.000 reservas. Un número nada despreciable pero tampoco sorprendente: Nothing vendió casi medio millón de sus cascos en menos de un año.

La cámara dual del Phone (1) tiene dos sensores avanzados de 50MP, con una cámara principal potenciada por el buque insignia Sony IMX766. Obviamente cuenta con modo noche, detección de escenas y la interfaz Glyph para iluminar a los sujetos que se encuentren en un primer plano. Es como tener un anillo de luz portátil, sin la dureza del flash. La cámara frontal es de 16 MP.

En cuanto a batería y carga, el Phone (1) lleva una batería de 4.500 mAh con carga rápida (50% en 30 minutos) y carga inalámbrica. También incluye carga inversa. El dispositivo, disponible en blanco y en negro, viene en tres versiones:8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, por €469, 8GB/256GB por € 499 y 12GB/256GB por 549 euros.