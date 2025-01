La nueva estafa del archivo Word corrupto que consigue engañar a casi todos los antivirus.

En términos de ciberseguridad, un ataque de día cero es aquel que explota una vulnerabilidad desconocida por el desarrollador o proveedor del software. Al no conocerse el fallo que lo permite, no existe un parche o solución oficial para corregirla, lo que da a los atacantes la oportunidad de aprovecharla sin encontrar resistencia. Un ataque de este tipo es el que ha denunciado recientemente la firma de ciberseguridad Any.run.

Esta estafa, que podría denominarse como la del Word adjunto corrupto, aprovecha una de las debilidades que tienen la mayoría de sistemas antivirus: la ausencia de sistemas de recuperación de archivos dañados que les permitan escanear uno que esté dañado. Por tanto, el archivo malicioso pasa por los sistemas de seguridad sin ser detectado y el mismo hecho de que no pueda usarse hace suponer al usuario que no hay ningún problema de seguridad, sino de funcionamiento.

Any.run ha detectado una campaña que, bajo el pretexto de una comunicación por parte del departamento de recursos humanos de una empresa, adjunta un archivo con la terminación .docx, correspondiente al procesador de textos Microsoft Word, deliberadamente corrompido para que no pueda ser leído ni abierto por Word u otros programas, como un antivirus.

'Los atacantes aprovechan los mecanismos de recuperación de archivos "dañados" de forma que los programas correspondientes como Microsoft Word, Outlook o WinRAR, que tienen procedimientos de recuperación integrados, puedan manejar dichos archivos sin problemas', explica Any.run en una publicación en X.

