Nuevas características en eFootball v4.00: Sin contratos y mejoras en jugabilidad

La nueva actualización de ‘eFootball’ lanzada por Konami, lleva al videojuego hasta su versión 4.00 a través de una serie de significativos cambios en su formato, especialmente en lo relacionado con los contratos, porque ya no serán necesarios. La medida tiene como finalidad simplificar la gestión de las plantillas para los usuarios, una de las principales demandas de su nutrida comunidad de fieles.

Cambios en varias parcelas

El parche publicado por la casa de entretenimiento nipona también aplica mejoras en los gráficos y mecánicas. Para ello, estrena una herramienta de “Ayuda Inteligente”, que ajusta automáticamente la fuerza de los disparos y la dirección del regate, siempre en función de las circunstancias del juego. Esto permitirá disfrutar de los partidos sin tener que preocuparse de realizar operaciones complicadas.

Cómo configurar la ayuda inteligente

Ve a (Extras) > (Opciones del juego) > (Mando) > Selecciona un mando > Selecciona una configuración > (Opciones detalladas) > (Ayuda inteligente)

Cómo configurar la ayuda inteligente durante un partido

Desde el menú de pausa, ve a (Opciones) o (Elegir local/visitante) y, a continuación, a (Configuración de comandos) > (Opciones detalladas) > (Ayuda inteligente)

Mi Liga

Otra novedad importante la encontramos en la reformulación de “Mi Liga”. La variante para un jugador que se enfrenta a una Inteligencia Artificial (IA), ahora tendrá secciones de Información tanto de la competición como de los resultados. De esta manera, se pretende ofrecer detalles concretos sobre el trabajo de los equipos, como listar los máximos goleadores y actualizar las estadísticas de la temporada.

