Lo nuevo de Spotify: un lista diaria creada con IA

Al igual que los servicios de streaming de video, como Netflix, Prime, Disney Plus o HBO, por nombrar algunos, actualizan sus prestaciones, Spotify (el más usado de los servicios online de reproducción musical) también trae a menudo nuevas propiedades, algunas pedidas por los usuarios y otras “marcas de la casa”. Y la última de ellas tiene que ver con la creación de listas diarias concebidas a partir de inteligencia artificial.

De acuerdo con un anuncio en su propia página web, “a lo largo del día, tu estado de ánimo cambia y también la música que escuchas. La cuestión es que estás en constante cambio y tus listas de reproducción también deberían cambiar. Así hemos creado la lista diaria. Esta nueva lista de reproducción única en Spotify, reúne la música de nicho y los microgéneros que normalmente escuchas en momentos particulares del día o en días específicos de la semana. Se actualiza frecuentemente entre el amanecer y el atardecer con una serie de listas de reproducción muy específicas creadas para cada versión de ti. Es hiperpersonalizado, dinámico y divertido, ya que refleja lo que quieres escuchar en este momento”.

Para acceder a la lista basta ingresar en Spotify en el apartado de Day List y, basándose en tus preferencias de música y de horarios, comenzarán a crearse sugerencias que podrás ir modificando para que sea más fiel a tus gustos. Obviamente, no todas serán tus canciones preferidas o grupos reconocidos siquiera, debido a que el algoritmo identificará grupos, melodías o estilos similares a los que habitualmente escuchas.

Esta opción está disponible para usuarios gratuitos y premium en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda y pronto llegará a España, tanto para ordenadores como en dispositivos móviles. La lista diaria se actualiza varias veces al día y puedes ver cuándo será tu próxima actualización desde la página de la lista de reproducción en el móvil.

La mala noticia (sin contar que todavía no tenemos esta opción en España) es que la lista, como su nombre indica, es diaria: al día siguiente ya no estará disponible. La buena noticia es que si te gusta mucho una lista específica, es posible guardarla y hacer una copia tocando el menú de tres puntos, desplazándote hacia abajo hasta "Agregar a la lista de reproducción"y luego seleccionando "Nueva lista de reproducción". Se guardará en la biblioteca, siempre que no haya vencido el plazo de 24 horas, obviamente.

También podremos compartir la lista diaria mediante tres opciones diferentes:

Una captura de pantalla lista para usar de su lista diaria

Una pegatina de redes sociales que captura la esencia de tu lista diaria

Una tarjeta compartida cambiante con hasta cuatro gráficos de fondo diferentes dependiendo de la hora del día en la que publiques tu lista diaria.