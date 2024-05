OpenAI podría lanzar su buscador con ChatGPT el próximo 9 de mayo

Por primera vez en más de un cuarto de siglo, el buscador de Google está mostrando signos de desgaste. Según datos de Statcounter, ha reducido su cuota de mercado global del 91,38% de marzo al 86,99% de este abril, mientras que Bing subió del 3,35% al 5,8% en el mismo período. No es un movimiento sísmico, digamos, pero sí un posible cambio de tendencia que no se había visto desde que Google lanzara el buscador en 1998. La respuesta a esta tendencia, aunque no la única, podría ser la inteligencia artificial.

El buscador de Microsoft la incluye desde hace algo más de un año y es ahora cuando parece que le está permitiendo ampliar su cuota de mercado. Google, por su parte, lleva un tiempo experimentando con su Search Generative Experience, SGE, pero todavía no ha salido de su fase de pruebas ni ha sido lanzado para el público general. Ahora se le presenta un nuevo competidor de la mano del principal actor en el campo de las IA generativas, OpenAI.

Según publicó el pasado febrero The Information, la empresa de Sam Altman entraría a competir directamente con Google con un nuevo servicio de búsquedas en la web. No está claro en qué podría diferenciarse de las búsquedas con Bing, ahora Copilot, que ya utilizan GPT-4, el modelo de lenguaje detrás de la versión de pago de ChatGPT, o de las que ofrece este servicio que, al contrario que el ChatGPT gratuito con GPT 3.5, sí está conectado a Internet y puede buscar en la red información para dar respuestas al usuario. Como es de esperar tras la multimillonaria inversión de Microsoft en OpenAI de 10.000 millones de dólares, el buscador de OpenAI trabajará con Bing para dar sus respuestas, algo que ya hace ChatGPT Plus.

En cualquier caso, han surgido nuevas pistas que avalan la noticia de The Information y apuntan a un lanzamiento inminente. Un usuario de Reddit localizó un nuevo subdominio de chatgpt.com, ya con certificado de seguridad SSL, destinado a alojar el buscador de OpenAI: search.chatgpt.com. Actualmente, visitar esta URL muestra un mensaje de “no encontrado”, pero esto podría cambiar muy pronto.

Search (dot) ChatGPT (dot) com



May 9th. — Pete (@nonmayorpete) May 2, 2024

Este nuevo buscador podría estar disponible a partir del próximo jueves 9 de mayo, según afirma The Android Authority basándose en lo publicado por el presentador de podcasts de inteligencia artificial Pete en su cuenta de X. El buscador ChatGPT proporcionaría “resúmenes impulsados por IA y respuestas rápidas”, de forma similar a cómo lo hace SGE.

OpenAI ha realizado recientemente algunos cambios en su web y dominios que también apuntan en esta dirección. El sitio corporativo ha cambiado su diseño para hacerlo más similar al de un buscador, mientras que el propio ChatGPT ha dejado de estar alojado bajo el dominio openai.com y ahora se usa desde chatgpt.com. Habrá que esperar hasta la próxima semana para saber si Google tiene un nuevo competidor y, de ser así, en qué se diferencia de la actual búsqueda con Copilot o ChatGPT Plus.