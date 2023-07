Oracle abre en Madrid una de sus dos únicas nubes soberanas europeas

Oracle ha inaugurado oficialmente en Madrid una de sus dos únicas dos nubes soberanas europeas (la otra está en Frankfurt). Se trata de dos CPD gestionados con Telefónica que permitirá a las organizaciones asegurarse de que pueden usar los recursos de la nube, pero con la garantía de que los datos no van a salir del país. Un requerimiento de aplicaciones de misión crítica y clave para muchas administraciones públicas.

Sin facilitar datos sobre la inversión que esta nube ha conllevado o la repercusión que puede tener en el empleo, el director general de Oracle, Albert Triola, destacaba que esta nueva infraestructura en España es “un reto y una oportunidad, capaz de adaptarse a las necesidades de clientes para hacer realidad la innovación”.

La inauguración contó con la presencia del Consejero de Innovación de la Comunidad de Madrid, Miguel López Valverde, quien aseguraba que esta inversión supone “un espaldarazo a los proyectos de innovación” llevados a cabo por el Gobierno regional en los dos última años. Avanzando que se espera aumentar los esfuerzos en los próximos cuatro ejercicios, López Valverde expresaba el deseo de que “Madrid sea el nodo de conexión en el sur de Europa” apostando por la colaboración pública privada y que esto suponga beneficios, tanto para la región como para sus empresas y ciudadanos.

“La idea de la consejería es generar nuevos modelos de negocio gracias a la digitalización y que las empresas vean en Madrid una manera de ejecutar sus planes. Es el momento de la digitalización. Nos gustaría convertir a Madrid en un referente en digitalización, no nos podemos límites”, expresaba, añadiendo que el objetivo es que el 40% del PIB regional esté asociado a la economía digital.

Qué es una nube soberana

La nube soberana que ha inaugurado Oracle en Madrid es adicional a la región cloud abierta el año pasado también en la Comunidad de Madrid. Esta última es lo que se conoce como cloud pública y está conectada con el resto de la nube de la compañía (compuesta por 45 zonas en todo el mundo).

Mientras, la nube soberana es independiente. Es una infraestructura aislada de resto de la cloud, tanto física como lógicamente. Además, todo está gestionado y operado por empresas locales, tal y como defendía Oracle.

Esta nube pretende resolver los requisitos de soberanía de dato, no solo para las administraciones públicas, sino también en materia de privacidad. Cabe señalar que, por regulación, algunos datos no pueden salir del territorio nacional. Con esta nube soberana se pretende dar a las organizaciones que tengan que cumplir estas legislaciones cumplir con ellas pero sacando partido de las características del cloud computing. Oracle defiende, además, que tecnológicamente no hay diferencias entre la cloud pública y esta nube soberana, ni tampoco en precios.

En principio, esta cloud tiene dos datacenter, aunque la compañía asegura que es “solo el principio”.