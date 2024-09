Muchos aún recordamos la llegada del primer teléfono móvil, que no inteligente aún: el DynaTac 8000X, también conocido como “el ladrillo”. Casi un kilo y unos 33 centímetros de largo lanzados en 1984 a un precio de unos 4.000 euros. Solo permitía hacer llamadas y la batería duraba apenas una hora. Hubo que esperar hasta 2001 para que los teléfonos fueran capaces de conectarse a internet y algunos de ellos estuvieran disponibles por una décima parte de “el ladrillo”. Ahora está ocurriendo algo similar con Orion, el proyecto de Meta que quiere cargarse al iPhone.

Las gafas inteligentes Orion que la empresa Meta (léase Mark Zuckerberg) ha presentado esta semana, son más gruesas que las utilizadas habitualmente. Actualmente, tienen un precio de unos 10.000 euros, no estarán a la venta hasta dentro de un tiempo y les falta mucho por ajustar… pero son las DynaTac del futuro.

Toda la tecnología de Orion es relativamente joven y necesita ser más económica, ligera y eficiente. De acuerdo con Zuckerberg, la compañía ya ha estado trabajando en Orion durante 10 años y representan un cambio notable con respecto a los cascos de realidad virtual Quest que Meta ha estado impulsando durante años o al Vision Pro de Apple.

Lo que sabemos hasta ahora de las Orion es bastante escueto y proviene de la presentación realizada esta semana. Por ejemplo, sabemos que el control de las gafas se puede realizar mediante voz, así como mediante el seguimiento de los ojos y las manos. Zuckerberg utilizó la frase "enlace neuronal" para describir otro método de control, pero en realidad se trata de una pulsera EMG que permite deslizar, hacer clic y desplazarse.

Tal vez la característica más interesante de las gafas Orion sean las lentes, que no están hechas de vidrio ni plástico. En su lugar, Meta utiliza carburo de silicio donde se proyectan pequeñas proyecciones sobre las lentes. Se supone que este material es más duradero, más ligero y presenta un índice de refracción ultraalto.

Algunas de las interfaces de realidad aumentada durante la presentación sugirieron que es posible ver redes sociales, YouTube, escuchar música a través de Spotify o consultar los resultados de eventos deportivos.

Quizás lo interesante sería comparar las Orion con un producto actual de Meta, como las Ray-Ban Meta: un par de gafas con cámaras, micrófonos, altavoces, sensores, algo de IA en el dispositivo y la capacidad de conectarse al teléfono y a la nube. Los Ray-Ban Meta son mucho más sencillos que los Orion, pero relativamente asequibles a 299 euros (no mucho más que un par de Ray-Ban normales).

A pesar de las enormes diferencias en precio y capacidades, Orion y Ray-Ban Meta están más relacionados de lo que se podría pensar.

Una de las cosas que Meta está tratando de dominar con Ray-Ban Meta es la IA. Actualmente, las gafas inteligentes utilizan el modelo Llama, la IA de Meta para responder a preguntas sobre lo que vemos, tomando fotografías y pasándolas por el sistema junto con las solicitudes verbales del usuario. Las características de IA de Ray-Ban Meta hoy están lejos de ser perfectas: la latencia es peor que el modo de voz avanzado de OpenAI, que da una sensación natural. A eso hay que sumarle que requiere indicaciones muy específicas para funcionar correctamente y no tiene una integración estrecha con muchas aplicaciones, lo que lo hace menos útil que simplemente levantar mi iPhone. Pero las actualizaciones de Meta que llegarán a finales de este año intentan abordar estos problemas.

Muchos usuarios han señalado que otro desafío es escribir. Si bien nuestro teléfono tiene un teclado, las gafas inteligentes no. Esto, inicialmente, sería un defecto, pero hay que recordar que en 2007 el exdirector ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, se rio del iPhone diciendo que no sería atractivo para los clientes porque no tenía un teclado físico.

Para los responsables de Orion, la falta de teclado sería liberadora: “se convertiría en una experiencia más natural que usar un teléfono – explica Li Chen Miller, vicepresidente de producto de Meta en una entrevista -. Puedes simplemente hablar, hacer gestos con tus manos y mirar cosas para navegar por Orion; todas cosas que son naturales para la mayoría de las personas”.

¿Veremos este futuro? Sin duda y será muy interesante.