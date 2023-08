Pandabuy, la web que quiere destronar a AliExpress, ¿es segura?

Durante años AliExpress se ha labrado una reputación de tenerlo casi todo, desde móviles más económicos a objetos casi imposibles de encontrar en otras páginas. Una de sus ventajas era que algunos de los objetos partían directo de sus almmacenes en España y otra es que permitía subir una imagen del producto que buscábamos y el buscador lo encontraba. Pero ahora le ha surgido un competidor. Su nombre es Pandabuy y promete mucho… Pero, ¿cumple?

Al igual que AliExpress, Pandabuy es una plataforma logística que permite a los usuarios comprar artículos de China a través de sus proveedores, pero tiene algunas diferencias positivas. Por ejemplo, mejora en uno de los aspectos que más reclaman los usuarios españoles de AliExpress: el servicio de atención al cliente. La plataforma pone a disposición de los clientes un chat en línea al que podemos acceder las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El lado negativo es que los responsables de esta sección no son muchos y el tiempo de espera a menudo se prolonga más de los que estamos acostumbrados. A esto hay que sumarle que trabajan con bots cuando el horario de contacto no coincide con el de oficina en China. También existe la opción de comunicarse por correo electrónico (care@pandabuy.com) e incluye un canal de Discord (una plataforma de mensajes instantáneos similar a WhatsApp), al que se puede acceder a través de este enlace.

Otra buena noticia es que admite PayPal como método de pago, una garantía de seguridad en lo que respecta a pagos electrónicos y que no está disponible en AliExpress. Esto no solo agrega versatilidad a las formas de pago, también suma la política de protección de la plataforma propia de PayPal, que cubre problemas como que el producto no llegue o lo haga en un estado defectuoso. Y sin necesidad de contactar con Pandabuy o el vendedor de turno.

Otro aspecto positivo es que da algunas claves para evitar que el paquete se clasifique como comercial y esté sujeto a impuestos. Pero son solo sugerencias impresas, no facilitan los pasos que hay que seguir ni asesoran sobre importaciones.

Ahora, el lado negativo: no iba a ser todo color de rosas. La primera es que, al ser una empresa fuera de la Unión Europea, muchas de sus acciones están fuera de la regulación continental, por ejemplo, la de devolución. En la UE tenemos hasta una semana (dependiendo del sitio) para devolver el producto si no estamos satisfechos. En Pandabuy hay dos tipos de productos, los que se someten a esta normativa y aquellos que no. Todo depende del intermediario. A eso hay que sumarle que los gastos de devolución corren por nuestra cuenta, lo cual puede terminar siendo más caro de lo que compramos en primera instancia.

En resumen: es una opción interesante y las opiniones parecen fiables, pero aconsejamos empezar comprando productos que no afecten tanto nuestra economía hasta que veamos el servicio final que ofrecen.