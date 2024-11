La película de Minecraft presenta sus intenciones con el tráiler de la adaptación del videojuego

¡Atención, exploradores de bloques y creadores del mundo virtual! La esperada adaptación cinematográfica de ‘Minecraft’ ha lanzado su tráiler oficial, el cual ofrece un vistazo general a las aventuras que nos esperan en pantalla grande. Programada para estrenarse el 4 de abril de 2025, esta película promete convertirse en una de las aventuras más originales de Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, marcando la primera adaptación live-action del videojuego más vendido de todos los tiempos.

Una aventura de bloques y magia

Dirigida por Jared Hess, conocido por su trabajo en ‘Nacho Libre’, ‘A Minecraft Movie’ promete un festín de acción y aventuras, con una historia que recuerda recientes éxitos como las entregas de ‘Jumanji’. En este caso, cuatro inadaptados se ven arrastrados a un mundo completamente nuevo y, sí, ¡en forma de bloques! Overworld, el país de las maravillas cúbico, será su campo de batalla, pero no uno cualquiera: un lugar donde la imaginación es la clave para sobrevivir.

Los personajes principales corren a cargo de Garrett “The Garbage Man” Garrison, interpretado por Jason Momoa, Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) y Dawn (Danielle Brooks). Este grupo vive atrapado en sus problemas cotidianos hasta que, de repente, un misterioso portal los transporta a un nuevo mundo. Para regresar a casa, deberán aprender a dominar este entorno extraño y peligroso, enfrentándose a criaturas como Piglins y Zombies.

