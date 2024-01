Jason Momoa vive en la calle: el motivo por el que no tiene casa propia

Una de las precauciones para los medios es no dar demasiada información sobre dónde viven los famosos, pues es mejor evitar futuribles sustos con sus fans. Son muchos los que desean conocer a su ídolo en persona, por lo que acuden a sus hogares y hacen guardia a la espera de un autógrafo, una foto y, de paso, unos instantes con ellos. Algo que no le sucede a Jason Momoa. No porque no tenga seguidores tan acérrimos, todo lo contrario, sino porque carece de casa a la que acudir. Sí, como leen, el afamado actor de Hollywood no tiene cuatro paredes en las que encontrar refugio, motivo por el cual está viviendo en la carretera.

Jason Momoa y su mujer, Lisa Bonet larazon

Al menos así lo ha asegurado él mismo en su última entrevista, sentenciando que no tiene un “hogar” propiamente dicho, pues vive donde encuentra sin una dirección fija. “Hermano, ni siquiera tengo una casa en este momento. Vivo en la carretera”, le declaraba al periodista Kevin Frazier en ‘Entertaiment Tonight’. Pero, ¿cómo es posible que el intérprete de ‘Aquaman’ no tenga dónde vivir? Mientras le llegan ofertas de fans con el sofá disponible, él ha detallado que se trata de una decisión que él mismo ha tomado tras separarse de Lisa Bonet, madre de sus dos hijos.

Aunque se acaba de conocer que se ha divorciado de su esposa, lo cierto es que hace dos años que ya hacen vidas por separado. En las negociaciones que pusieron punto y final a su matrimonio, se establecía que ambos progenitores tendrían la custodia compartida de sus vástagos y sus gastos serían “a partes iguales”. Pero este no es el motivo que explica por qué vive en la carretera, sin establecerse definitivamente en ninguna casa en concreto. Y es que esto se debe a su nuevo trabajo, una serie documental para MAX que lleva ‘On the roam’ por nombre y que le lleva a recorrer los Estados Unidos visitando distintos artesanos del automóvil.

Este nuevo encargo profesional hace que Jason Momoa recorra los distintos estados interesándose por las labores artísticas de profesionales anónimos. “Siempre estoy en estos lugares extraños. Me encontrarás en la carretera. Las personas me dicen ‘¿qué diablos estás haciendo en nuestra ciudad natal?’”, reconoce divertido el actor, ilusionado con este proyecto. “Me encanta la idea de estar con gente común y corriente y hacer mi trabajo, que es grabar y luego enseñárselo al público. Y por eso, creo que, al hacerlo durante tanto tiempo, sentí curiosidad por ello (…) Estas son las cosas que realmente quiero hacer y, con suerte, hacerlo, real algo y donarlo a organizaciones benéficas”, asegura el intérprete, que por ahora parece cómodo viviendo cada día en un lugar y dejando que sea la carretera quien guie su destino.