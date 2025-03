La policía alerta de una estafa: se hacen pasar por ellos para hacerse con nuestros datos

Las estrategias de los ciberestafadores, no solo son cada vez más complejas. También más osadas. La última de ellas es la que advierte la Policía Nacional en su cuenta de Twitter y se basa en hacerse pasar por agentes de la mismísima policía.

De acuerdo con el vídeo difundido en redes sociales, se ha “detectado una campaña masiva de correos" que utilizan el dominio @policia.es para hacerse pasar por ellos. La complejidad es tal que los ciberdelincuentes van cambiando el nombre de usuario para despistar.

La base de la estafa se sostiene pidiendo a los usuarios que acudan a un supuesto departamento central, situado en Madrid, para revisar un expediente ficticio a nombre de quien recibe el mensaje. Para acceder a la información sobre el supuesto expediente hay que abrir un enlace fraudulento que abre la puerta para que un virus se introduzca en nuestro dispositivo y así robar datos como nuestro nombre, dirección, datos de la tarjeta y nuestros contactos, entre otros.

🚨Detectada nueva campaña masiva de emails suplantando el dominio “@policia.es”



Con la excusa de citarte para acudir a comisaría te cuelan un enlace fraudulento



Son #ciberdelincuentes



❌ No cliques en el enlace

❌ No facilites datos

🗑️ Borra#NoPiquespic.twitter.com/NNjaBS7H8n — Policía Nacional (@policia) March 7, 2025

En el vídeo, la Policía Nacional deja claro no solo que no hay que caer en la estafa, también que no son ellos quienes han enviado el correo. Para evitar caer en la trampa, recomienda no abrir el enlace y borrar el correo, tanto de nuetro buzón de entrada como de la papelera.

Este es otro caso de phishing o, básicamente, suplantación de identidad. Para evitar caer en ellas, hay que asegurarse el origen del mensaje y no abrir enlaces dudosos. Ante situaciones como esta, es mejor asegurarse llamando directamente a la fuente, sea un organismo del gobierno, un banco o una amistad.

También se recomienda no responder a los mensajes ni descargar los archivos para ver el contenido. Eso solo, sin entrar en la página web, ya permite infectar el dispositivo. Utilizar un antivirus también es una medida de prevención, pero la mejor es usar la precaución: la mayoría de los organismos no envían un correo electrónico solicitando información personal. Solo piden que se ingrese con nuestras claves en la aplicación correspondiente, lo que ya garantiza un nivel de seguridad mayor.