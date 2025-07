Rusia mejora sus drones Shahed-136 con IA: ‘Un depredador digital para el que no estamos preparados’

Rusia ha comenzado a utilizar en Ucrania una versión mejorada de sus drones Shahed-136 que constituye ‘un salto tecnológico’ y permite avistar ‘el futuro de la guerra aérea’. El pasado mes de junio, Ucrania derribó en su territorio lo que inicialmente parecía otro Shahed-136. Sin embargo, al ser examinado, se descubrió que no se trataba de los drones de diseño iraní que Rusia fabrica bajo el nombre Geran-2, sino de una plataforma mucho más avanzada designada por Ucrania como MS001: un vehículo aéreo no tripulado (UAV) autónomo que integra inteligencia artificial, navegación resistente a interferencias y capacidad de selección de objetivos en tiempo real.

El general de división ucraniano Vladyslav Klochkov, en una publicación en LinkedIn, ha afirmado que ‘esta plataforma de combate autónoma ve, analiza, decide y ataca sin comandos externos’. La ha calificado, en lugar de munición merodeadora, como ‘un depredador digital para el que no estamos preparados’ y que, al contrario que otros drones, ‘no lleva coordenadas, piensa’.

Según un análisis técnico realizado por la agencia de inteligencia militar ucraniana (HUR) el 24 de junio y que publica United24Media, el MS001 emplea una serie de componentes electrónicos avanzados que incluyen 97 piezas de origen extranjero, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, y el resto de China, Suiza, Japón, Alemania, Taiwán, Austria, Corea del Sur y Países Bajos.

El MS001 conserva, del Shahed-136, el mismo controlador de vuelo, fuente de alimentación y sistema de navegación, habiendo recibido mejoras en el procesamiento de señales, transmisión de vídeo y capacidades de IA.

El MSD001 derribado, con su ojiva visible. HUR.

‘La calidad de construcción general es alta. Pero sigue siendo poco probable que Rusia pueda fabricar por completo esta plataforma en su territorio. El ensamblaje final parece estar localizado, pero muchas tecnologías clave son extranjeras’, afirma el HUR. Lo que plantea serias dudas sobre la eficacia del control de exportaciones y de las sanciones internacionales a Rusia.

Jetson Orin, ordenador con IA de Nvidia

Entre estos componentes destaca la plataforma Jetson Orin de la compañía estadounidense Nvidia. Se trata de un módulo de inteligencia artificial perteneciente a la familia de productos del mismo nombre, que cabe en la palma de la mano y ofrece una elevada capacidad de procesamiento de IA, de hasta 275 billones de operaciones por segundo (TOPS) en los modelos más potentes.

Nvidia tiene en su catálogo hasta 8 variantes del módulo Jetson Orin, con precios que van desde los 200 € hasta los 2.000 €. La compañía los presenta como ‘ordenadores con IA integrada’ que ofrecen un ‘rendimiento de IA de nivel superior para robótica y soluciones perimetrales de última generación’.

Módulo ordenador con IA Jetson Orin. Nvidia.

En el nuevo dron basado en los Shahed-136, este hardware procesa las funciones de inteligencia artificial que le permiten detectar, priorizar y atacar objetivos sin órdenes externas, así como guiarse de forma autónoma en la fase final de ataque. Esto facilita al dron maniobrar y alcanzar objetivos incluso sin GPS o bajo interferencias electrónicas de las defensas ucranianas.

Nvidia ha señalado que sus módulos Jetson Orin son productos de consumo dirigidos a estudiantes, desarrolladores y empresas. ‘No están disponibles en Rusia y no están diseñados para fines militares. Si descubrimos que algún distribuidor de Jetson viola los controles de exportación de EE. UU., le cortaremos el suministro’, ha asegurado la compañía.

Estados Unidos prohibió las exportaciones de chips avanzados a Rusia en 2022 y ha incluido a cientos de compradores en listas negras comerciales. Aun así, se ha estimado que solo en 2023 llegaron a Rusia componentes de Nvidia por un valor superior a 17 millones de dólares a través de canales del mercado gris, usando intermediarios que permitiesen saltarse las restricciones.

El MS001 no vuela solo

Otros componentes avanzados del MS001 incluyen una cámara térmica para operaciones nocturnas, un módulo GPS Nasir con antena CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna o Antena con Patrón de Radiación Controlado) para mitigar interferencias y bloqueos de señal, chips FPGA (Field-Programmable Gate Array o Matriz de puertas programables en campo) que pueden reconfigurarse para ejecutar funciones lógicas específicas y un módem de radio para telemetría y coordinación de enjambres.

A la izquierda, el módulo Jetson Orin. A la derecha, el sistema de vigilancia del dron derribado. HUR.

El MS001 está diseñado para operar en enjambres coordinados capaces de ajustar sus trayectorias dinámicamente, eludir las defensas aéreas incluso bajo condiciones de guerra electrónica, compartir datos con otras unidades y compensar la pérdida de otros drones.

‘La mayoría de los sistemas de defensa aérea no están preparados para esto. El despliegue masivo de aviones no tripulados como el MS001 no es solo una amenaza, es un desafío a toda nuestra doctrina de defensa aérea’, afirma Klochkov.

Este salto de los drones suicidas de armas preprogramadas a cazadores autónomos no lo persigue solo Rusia. En Estados Unidos, Anduril Industries ha presentado drones kamikaze con IA y la Fuerza Aérea ha probado con éxito cazas autónomos capaces de derrotar a pilotos humanos en simulaciones de combate aéreo. Pero es Rusia quien está ya desplegando estos sistemas en el campo de batalla.

‘Rusia ya está probando en el campo de batalla la IA de combate del mañana. Mientras nosotros celebramos rondas de adquisiciones, ellos integran tecnología en un sistema adaptativo único’, escribe Klochkov.