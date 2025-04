¿Qué significa que en WhatsApp recibas el número '7375'? Esto es lo que debes hacer

Si últimamente has recibido un mensaje por WhatsApp con el número 7375 y no sabes muy bien cómo interpretarlo, tranquilo: no es una broma ni un error tipográfico ni tampoco una posible estafa o hackeo. Se trata de una tendencia que ha ganado popularidad en redes sociales, especialmente entre los más jóvenes, y que esconde un mensaje cargado de significado emocional.

Este fenómeno ha comenzado a circular con fuerza en plataformas como TikTok, donde usuarios adolescentes utilizan este número como una forma codificada de expresar afecto o agradecimiento. Pero, ¿qué quiere decir exactamente?

¿Qué significa recibir un '7375' por WhatsApp?

Aunque a simple vista parezca un número sin sentido, 7375 se traduce como “gracias por hacerme feliz”. Esta interpretación se basa en un código que asigna una palabra a cada número, siguiendo una lógica que remite al número de letras de cada palabra: 7 corresponde a “gracias”, 3 a “por”, 7 de nuevo a “hacerme”, 5 a “feliz”.

Así, lo que parece un simple número termina convirtiéndose en una declaración de gratitud disfrazada de cifra. Es una forma discreta, rápida y creativa de transmitir cariño, sin necesidad de usar emojis ni textos largos.

La popularización del 7375 comenzó en TikTok, donde los vídeos explicativos sobre este código se viralizaron en cuestión de días. De ahí saltó a WhatsApp, donde se ha convertido en una especie de guiño emocional entre quienes conocen su significado.

Y no es un caso aislado. A lo largo del tiempo, han circulado otros códigos numéricos similares para transmitir mensajes afectivos de forma sutil. Algunos ejemplos populares incluyen:

143: “I love you” (por el número de letras de cada palabra en inglés)

(por el número de letras de cada palabra en inglés) 737: Buenas noches. En este caso, no tiene nada que ver con el número de letras, simplemente se ha popularizado así.

Buenas noches. En este caso, no tiene nada que ver con el número de letras, simplemente se ha popularizado así. 1543: “Siempre te voy a querer” ("I still love you", en inglés).

Estas cifras funcionan como pequeños secretos compartidos entre quienes forman parte de estas dinámicas digitales.

¿Qué hacer si alguien te manda 7375?

Si recibes este número en un mensaje, lo más probable es que la persona esté queriendo agradecerte de una manera especial. No se trata de una clave críptica ni de un contenido peligroso, sino de una muestra de afecto moderna.

Puedes responder de forma sencilla: devolviendo el mismo número, enviando un corazón, o incluso agradeciendo con tus propias palabras. Lo importante es reconocer el gesto.

Esta tendencia revela cómo los jóvenes están reinventando la manera de comunicarse en la era digital. A través de cifras, códigos y símbolos, encuentran nuevas formas de conectar emocionalmente en plataformas donde prima la inmediatez.

El 7375 es, en definitiva, una muestra más de cómo los números pueden ir más allá de su valor literal y convertirse en portadores de significado. Así que la próxima vez que lo veas en tu móvil, ya sabes que no es un número cualquiera, sino alguien para el que eres especial.