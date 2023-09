Así se quema un satélite al reentrar en la atmósfera terrestre

A menudo Agencia Espacial Europea advierten de la caída de diferentes satélites y, aunque rara vez presentan un peligro, se trata de un evento que se sigue con interés, más aún cuando podemos ver el impacto final. En estos casos el peligro se reduce gracias a la velocidad a la que entra en la atmósfera: tan elevada que se desintegra en pequeños fragmentos. Lo que sí es raro es que se publiquen imágenes de los últimos instantes del satélite. Y eso es lo que ha hecho la Agencia Espacial Europea (ESA).

A finales de julio, la Agencia Espacial Europea sacó de órbita su satélite Aeolus, provocando que se quemara espectacularmente en la atmósfera terrestre. Pero a este comunicado le ha sumado el dato de mayor interés: nuevas imágenes de los ardientes momentos finales de Aeolus, lo que confirma el éxito de una maniobra de reentrada nunca antes realizada y, potencialmente, nos brinda una manera efectiva de garantizar que los satélites envejecidos no terminen como peligrosos trozos de basura espacial.

"Normalmente, una vez que una misión entra en la punta de su cohete y el carenado se cierra a su alrededor, es la última vez que esperamos verlo – explica Tommaso Parrinello, director de la misión, en un comunicado -. Con Aeolus estas imágenes son nuestro último adiós a la misión que todos echaremos de menos, pero cuyo legado sigue vivo".

Esta es la inmersión precipitada de tres horas de Aeolus en el abrazo de la Tierra, capturada por la antena del radar de seguimiento e imágenes (TIRA) en Alemania.

The last ever images of @ESA_Aeolus, just two hours before its demise👋🥲



Aeolus was in Earth orbit Earth for 4⃣ years, 1⃣1⃣ months and 6⃣ days. For 3⃣ hours at the end, a very brief period, it was #SpaceDebris👉https://t.co/UeeO32cvwR



🔭©️@Fraunhofer_FHRe#ByeByeAeoluspic.twitter.com/MPghKcaeaW