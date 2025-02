¿Quién lo hubiera dicho? Age of Empires y Age of Mythology confirman versiones para PS5

Hace un par de años, los jugadores de PlayStation probablemente no esperaban que títulos de Microsoft tan importantes como ‘Age of Empires II’ y ‘Age of Mythology’ hicieran su aparición en PS5, pero aquí estamos. Lo mejor de todo es que lo hacen con muchas novedades. Pero antes de precipitarnos en estos terrenos revisamos el calendario, porque ambos clasicazos del género de estrategia en tiempo real, estarán disponibles para la consola de Sony en fechas algo diferentes.

‘Age of Mythology: Retold’ llegará el 4 de marzo, mientras que ‘Age of Empires II: Definitive Edition’ se podrá disfrutar a partir de esta misma primavera. World’s Edge, el estudio detrás de las versiones mejoradas, confirma que el juego cruzado será una de las características clave de las ediciones. Esto significa que los jugadores de PS5 podrán competir y colaborar con aquellos de Xbox y PC, abriendo la puerta a una experiencia más conectada que nunca. Además, ambos juegos han sido adaptados aprovechando la capacidad gráfica de la consola para mejorar los detalles visuales y reducir los tiempos de carga.

Referentes en el género de estrategia

‘Age of Empires’ es una de las sagas más longevas y queridas del género de estrategia en tiempo real. Desde su lanzamiento en 1997, ha permitido a sus jugadores controlar civilizaciones, gestionar imperios y librar batallas a lo largo de diferentes periodos históricos. ‘Age of Empires II: Definitive Edition’ se corresponde a la versión mejorada de uno de los capítulos más queridos de la saga, aderezada con gráficos de alta calidad, nuevas campañas y mucho más contenido.

En ‘Age of Mythology’, los elementos místicos se mezclan con la estrategia. Aquí, podrás elegir un dios de diferentes mitologías y usar sus poderes especiales para influir en el desarrollo de las batallas. Al elegir un dios de la mitología, puedes aprovechar sus poderes especiales para dar un giro a las batallas. Aquí, la combinación de tus fuerzas militares y las habilidades divinas son esenciales para dominar a los pérfidos enemigos. La combinación de fuerza militar y poderes divinos será esencial para tu victoria.

A new epic journey calls!



Immortal Pillars, the first expansion for #AgeOfMythologyRetold, arrives on March 4th! Command 12 additional gods, new mythical units, and legendary divine powers in a campaign inspired by Chinese mythology!



Learn more: https://t.co/jy2IhcdqYnpic.twitter.com/PUdNiMRBKJ — Age of Mythology (@Ageofmyth) February 4, 2025

Actualizaciones y próximos lanzamientos

Microsoft ha confirmado que las actualizaciones de ‘Age of Empires II: Definitive Edition’ y ‘Age of Mythology: Retold’ se lanzarán al mismo tiempo en PC, Xbox y PlayStation. Esto significa que todos los jugadores podrán disfrutar del contenido nuevo de manera simultánea, sin importar la plataforma que elijan. Aunque por el momento no se ha confirmado la irrupción de más juegos de estas franquicias para PlayStation, Microsoft ya ha adelantado que ‘Age of Empires IV’ recibirá nuevos paquetes de contenido en 2025, como el DLC ‘Knights of Cross and Rose’. Además, ‘Age of Empires Mobile’ continuará su evolución, con eventos especiales y actualizaciones para mantener viva la franquicia en todas sus versiones.

La estrategia de Microsoft de llevar marcas tradicionales de Xbox a otras plataformas podría anticipar un cambio interesante en la industria. Mientras las exclusivas solían ser la norma, ahora los de Redmond optan por ampliar su influencia y ofrecer sus títulos en diferentes sistemas de entretenimiento.