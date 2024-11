Recordatorios, la nueva función de WhatsApp para los estados

La función de Estados llegó a WhatsApp en 2017. Es una de las funciones que más asemejan a la app de Meta con otras redes sociales, permitiendo realizar publicaciones efímeras acompañadas de texto, audio, vídeo o imágenes. Solo tienen una duración de 24 horas antes de desaparecer para siempre, y esa sensación de urgencia, junto a la naturaleza cotilla de muchos usuarios que ha permitido a las redes sociales levantar su imperio, hace el resto.

Pero el que sean tan breves también supone que uno se puede perder muchas si no está comprobando continuamente la sección de Estados en la app. Ahora, WhatsApp ha lanzado a parte del público una nueva función que pretende paliar este problema: los recordatorios de estados.

Según informa el medio especializado WABetainfo, la función lleva un tiempo en desarrollo, pero WhatsApp ya la considera lo suficientemente madura para liberarla entre algunos usuarios de la versión beta para Android 2.24.22.21, disponible en Google Play para los que estén apuntados a la misma. Próximamente se desplegará entre más usuarios.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.22.21: what's new?



WhatsApp is rolling out a reminder notification feature for status updates, and it's available to some beta testers!https://t.co/aZaFfAyba3pic.twitter.com/rDfZnISJpW — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 28, 2024 s

Los recordatorios son notificaciones que llegarán al usuario con el objetivo de que no pase por alto publicaciones de estados 'relevantes'. WhatsApp considera así a las realizadas por los contactos seleccionados por el usuario como Favoritos u otros cuyos estados ve frecuentemente. Es especialmente útil para los que tengan una larga lista de contactos, lo que hace que estas actualizaciones pasen desapercibidas con mayor facilidad.

Los usuarios de la versión beta 2.24.22.21 para Android que tienen acceso a la nueva función no la encontrarán activada de forma predeterminada, sino que tendrán que hacerlo ellos manualmente. La opción se encuentra siguiendo la ruta Ajustes > Notificaciones > Recordatorios.

Es una función automática sobre la que el usuario no tiene más control que activarla o desactivarla. La elección de los contactos de los que se proporcionan recordatorios y la frecuencia la realiza WhatsApp de forma automática, sin que el usuario pueda influir en ella.