Hablamos con el ingeniero que se ha vuelto viral por crear un dispositivo que anula el reggaetón

Programador, ingeniero informático y creador de ingenios contraculturales como la máquina para caminar mapas, un semáforo con detección de cascos o, durante la pandemia, un dispositivo para esterilizar alimentos. Ese es Roni Bandini y su último invento se ha vuelto viral en redes por cubrir una “necesidad” de varias generaciones: interrumpir la costumbre de nuestros vecinos de escuchar música a volúmenes por encima de lo saludable, al menos para la convivencia.

“Fabricó máquinas contraculturales desde hace un tiempo y busco disparadores o inspiración por muchos lugares – nos explica Bandini por correo electrónico -. En este caso el disparador fue la música del vecino. El Reggaeton Be Gone actúa enviando una avalancha de paquetes y pedidos de conexión al altavoz que reproduce la música. Cada altavoz tiene diferentes características y versiones, de modo que el efecto no es universal. En algunos casos lo desconectará, en otros distorsionar o producir microcortes”.

Bandini comenzó a dedicarse a la programación desde muy pequeño y aprovechó su experiencia y la llegada de la inteligencia artificial para crear el Reggaeton Be Gone. En primera instancia usó una IA para identificar piezas propias de este estilo musical. Una vez que las coincidencias están por encima del 90%, el dispositivo puede interrumpir la conexión bluetooth del altavoz, reducir la calidad del sonido o producir cortes en la reproducción. Eso sí, es necesario que el altavoz esté relativamente cerca para que sea efectiva la contramedida.

Fabriqué un aparato para detectar reggaeton en el parlante del vecino y atacarle el bluetooth. Mañana seguramente publicaremos la demo y el código. 🔧🔇https://t.co/RGGpA5hUQd#reggaetonbegonepic.twitter.com/hLn4f9kwl4 — Roni Bandini (@RoniBandini) 20 de febrero de 2024

“Me contactó mucha gente para comercializarlo o hacer pedidos con otros estilos de música, pero no tengo interés en ese camino – añade Bandini -. Sobre la legalidad, esa no es mi área, pero entiendo que hay contravenciones y violaciones de leyes, en primer lugar cuando se pone la música muy alta, pero el Reaggaeton Be Gone es un prototipo y no un producto comercial. No tengo nada contra el género, lo he diseñado con estas características porque era lo que escuchaban mis vecinos”.

Para demostrar que no tiene intenciones de comercializarlo, Bandini ofrece un taller de introducción para aquellos interesados en replicar su invento y publicará el código que utilizó, junto con las instrucciones y las herramientas necesarias para que quienes tengan interés, puedan hacer el suyo propio y que responda al estilo deseado.