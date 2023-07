¿Es seguro retirar dinero del cajero sin tarjeta?

Era el paso lógico en el avance tecnológico bancario. Si desde hace tiempo se puede pagar directamente con el móvill, la siguiente evolución era poder retirar dinero de un cajero usando solo el smartphone. O al menos la aplicación bancaria que tenemos en él. Pero… ¿es una práctica segura?

El escenario es muy sencillo. Te has dejado la cartera en casa o no quieres llevarla si sales de a caminar o en plenas vacaciones, sales del hotel sin ella. En ese momento tienes que hacer un pago en efectivo y aunque hay un banco cerca, recuerdas que no tienes la tarjeta. Pero con la aplicación móvil del banco alcanza. Al menos para clientes de algunos bancos. El mecanismo es sencillo. Iniciamos sesión en la aplicación, seleccionamos la opción de retirar dinero sin tarjeta y seguimos las instrucciones. En algunos casos, recibimos un código de seguridad que debemos ingresarse en el cajero, en otras es un SMS que nos pide confirmar que somos nosotros o una combinación de ambos.

El sistema tiene la ventaja de la comodidad, evita que estemos pendientes de la tarjeta al salir de casa e impide que nos roben códigos y tarjetas con alguna cámara. Si a eso le sumamos que el código que nos envían es de un solo uso y que podemos poner un límite a la cantidad de dinero que podemos extraer, resulta una opción interesante. Más aún cuando también la podemos usar para que alguien más, por ejemplo un hijo o algún familiar, pueda sacar dinero sin tarjeta en una emergencia, gracias a una opción que señala: Enviar código a otra persona.

En el apartado de las desventajas hay que tener en cuenta que si nos roban el móvil podrían acceder a nuestra información. O si lo hackean mientras usamos una red WiFi pública. Como con toda tecnología es mejor ir a los expertos y ver qué nos ofrece nuestro banco y si tiene o no un coste extra este servicio.

Es una opción cómoda, pero cuantas más barreras pongamos, por ejemplo un sistema de doble autenticación, mejor.