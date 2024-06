Semana de videojuegos y cómics: Luigi’s Mansion 2 HD y Meadowlark, otros protagonistas del ámbito cultural

Nos disponemos a afrontar unas jornadas estivales repletas de estrenos en el sector del ocio interactivo y, como de costumbre, hemos preparado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 24 y el 28 de junio de 2024 para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC, incluidos los títulos más esperados junto a otros proyectos menos conocidos.

Para ir anticipando materia, durante estos días el foco de atención se reparte entre ‘Luigi's Mansion 2 HD’ para Nintendo Switch, una versión remasterizada de ‘Luigi's Mansion: Dark Moon’ lanzado originalmente para Nintendo 3DS, ‘Super Monkey Ball: Banana Rumble’ y ‘Frogun Encore’. Pero hay otros estrenos interesantes como ‘Wanderer: The Fragments of Fate’ para el dispositivo de Realidad Virtual de PlayStation y ‘Gigantosaurus: Dino Sports’, una divertida fórmula que comenzará su andadura en consolas y PC dentro de unos días. A renglón seguido y por el mismo precio, reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 24 de junio se producirá el estreno de ‘Dice & Fold’ (PC); ‘Bitmap Bureau Collection’ (Switch); ‘Cosmic Cursor’ (PC); ‘Dark Galaxy’ (PC); ‘Diatomic’ (PC); ‘Dragaminas 99’ (PC); ‘Dragon Eclipse’ (PC); ‘Dungeon World’ (PC); ‘First Person Stapler’ (PC); ‘Hermit Simulator’ (PC); ‘Jigs4w3D Puzzle Challenge’ (PC); ‘Kunkun Terror Express’ (PC) y ‘Lost Pixel’ (Switch).

El martes debuta ‘Super Monkey Ball: Banana Rumble’ (Switch); ‘Frogun Encore’ (Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch, PC); ‘Riven’ (PC); ‘Until Then’ (PS4, PS5, PC); ‘Emberward’ (PC); ‘My Museum: Treasure Hunter’ (PC); ‘Movies Tycoon’ (PC); ‘Graven’ (Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5) y ‘Go Go Jump’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series).

El 26 de junio se reserva para ‘Sarah’s Adventure: Time Travel’ (PC); ‘NeoSprint’ (Xbox One); ‘OKeverything’ (PC); ‘Pharmacy Simulator’ (PC); ‘Poisonous Abyss’ (PC); ‘Secteurs - Road Cycling’ (PC); ‘Shadowed Descent’ (PC); ‘Trial Traction’ (PC); ‘Underwater abyss’ (PC) y ‘Stack Surge’ (PC).

El jueves está previsto el lanzamiento de ‘Gothic Classic Khorinis Saga’ (Switch); ‘Luigi’s Mansion 2 HD’ (Switch); ‘NeoSprint’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC); ‘Wanderer: The Fragments of Fate’ (PS5/PS VR2); ‘FROGUE’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch); ‘Battle Crush’ (PC); ‘Blacksad: Under the Skin’ (PS5, Xbox Series); ‘Tchia’ (Switch); ‘Warchief’ (PC); ‘A Street Cat's Tale 2: Outside is Dangerous’ (Switch); ‘Adventure in the Dungeon’ (PC); ‘Argus’ (PC); ‘Battle Crush’ (PC); y ‘Boat Driver: Ship Parking Simulator’ (Switch).

Por último, el viernes 28 de junio se publica ‘Spy x Anya: Operation Memories’ (PS4, PS5, Switch); ‘Gigantosaurus: Dino Sports’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC); ‘OUTBRK’ (PC); ‘Crystal Soul Chambers’ (PC); ‘Cthulhu tower’ (Switch); ‘Dead Station 2’ (Switch); ‘Dessert Storm Girls’ (PC); ‘DOKODA’ (PC); ‘Don't Let It Die’ (PC) y ‘Exorcist: Reviewer of Minds’ (PC).

Super Monkey Ball: Banana Rumble - Lanzamiento 25 de junio de 2024

Plataformas: Switch

‘Banana Rumble’ es el nombre que recibe el siguiente capítulo de la serie de videojuegos ‘Super Monkey Ball’. El episodio, por el momento, publicado en exclusiva para Nintendo Switch animará hasta a 16 jugadores a competir en línea para intentar ganar a usuarios de todo el planeta. Si prefieres un ambiente más familiar, también cuenta con soporte para multijugador local para hasta cuatro jugadores, así como un modo Aventura. En esta nueva vertiente AiAi y sus amigos buscan los siete misteriosos artefactos necesarios para encontrar el Plátano Legendario. Tendrás que superar más de 200 niveles inéditos sobre un formato que permite afrontar la aventura en solitario o en modo cooperativo con otros tres amigos. También hay numerosas opciones de personalización tanto para AiAi como para una extensa variedad de elementos del videojuego, con más de 300 objetos diferentes para elegir.

Frogun Encore – Lanzamiento 25 de junio de 2024

Plataformas: Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch, PC

‘Frogun Encore’, es un título alineado en el movimiento Retro Shades firmado por el equipo de Molegato. Secuela directa del juego de plataformas ‘Frogun’, la nueva entrega se inspira en aquellas inolvidables aventuras para PlayStation 1 y Nintendo 64 para animar a los seguidores del género a probar suerte en una experiencia interactiva muy rica, que incluye docenas de escenarios y un número infinito de desafíos. Partiendo de las bases de títulos como ‘Super Mario 64’ y otros exponentes de género, la entrega propone utilizar una amplia gama de habilidades y movimientos especiales para superar obstáculos y recolectar tantos objetos como sea posible, todo dentro del marco un nostálgico aderezado con decenas de coleccionables para desbloquear, superando plataformas y obstáculos de dificultad creciente. También ofrece diversión compartida, puesto que cada nivel de la campaña principal se puede completar ya sea solo o en compañía de un amigo, gracias a un modo cooperativo local a pantalla dividida.

Luigi’s Mansion 2 HD - Lanzamiento 27 de junio de 2024

Plataformas: Switch

‘Dark Moon’, el segundo capítulo de la serie ‘Luigi's Mansion’, publicado en Europa y Japón para Nintendo 3DS como ‘Luigi's Mansion 2’ estrena una revisión para Switch. La fosforescente aventura de plataformas lanzada en 2013 está destinada a regresar esta semana a la híbrida japonesa con un apartado gráfico actualizado y mejoras relacionadas con la resolución, velocidad de fotogramas y los controles, garantizando una experiencia más inmersiva y, por tanto, divertida para todos aquellos que quieran probar suerte en esta especie de cazafantasmas. En esta versión con modos multijugador para hasta 4 personas podemos volver a explorar aterradoras mansiones y limpiarlas de espectros mientras guiamos al cobardica hermano del famoso fontanero italiano. Por suerte, cuenta con herramientas adecuadas para la tarea, como la “estrobombilla”, que aturde a los enemigos, y su “Succionaentes”, que sirve para aspirar fantasmas o interactuar con el entorno. Esto le vendrá de perlas, ya que tendrá que visitar todo tipo de lugares, desde un antiguo laboratorio botánico hasta una ruinosa fábrica de relojes llena de arena, pasando por una mina cubierta de hielo y nieve, por poner algún ejemplo. En términos de contenido y jugabilidad, la obra pretende ser fiel al título original para 3DS, con cinco localizaciones a rebosar de entes fantasmagóricos que capturar y un variado plantel de escenarios, trampas y puzles.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con ‘Días de arena’, una novela gráfica ganadora del Gold Award en los Japan International Award que se inspira en la historia real del Dust Blow, una zona agraria entre Oklahoma, Kansas y Texas que acabó siendo un desierto principalmente por el factor humano. A continuación, nos introducimos de lleno en ‘Meadowlark’ otra elogiada obra sobre la transición a la madurez, guionizada por Ethan Hawke. Concluimos el repaso de lecturas recomendadas con la etapa de ‘Lobezno’ de Daniel Way en un colosal volumen que recoge una de las épocas más memorables del mercenario bocazas a cargo de los creadores más explosivos.

Días de Arena - Meadowlark Planeta Cómic

Días de arena (novela gráfica) – Planeta Cómic

Washington, 1937. John Clark, un fotoperiodista de 22 años, es contratado por la Farm Security Administration, la agencia gubernamental encargada de ayudar a los agricultores afectados por la Gran Depresión. Su misión: ser testigo de la dramática situación de los agricultores debido al Dust Bowl, que afecta a una zona entre Oklahoma, Kansas y Texas. Esta región se ve afectada por sequías y tormentas de arena que sumergen a los residentes en la pobreza. En Oklahoma, John intenta ganarse la confianza de los habitantes. Durante su estancia, que se convierte en un viaje iniciático, entabla amistad con una joven, Betty. Gracias a ella, toma conciencia de la tragedia humana provocada por la crisis económica, pero también se cuestiona su papel en la sociedad y su trabajo como fotógrafo.

Meadowlark – Planeta Cómic

En la tranquila y modesta ciudad de Huntsville, Texas, Jack “El Sabanero” Johnson y su hijo adolescente, Cooper, se embarcan en un viaje de proporciones épicas. Esta electrizante novela gráfica, cuya acción transcurre a lo largo de un único día, cuenta la lucha de Cooper por sobrevivir a las consecuencias cada vez más catastróficas de las malas decisiones tomadas por su padre. Al tiempo que él y su padre navegan por entre una serie de amenazas violentas en cadena, también han de ir lidiando con su relación, combativa y disfuncional a pesar de todo lo que se quieren. Ethan Hawke se inspira en su infancia en Texas y su relación con sus propios hijos, en este relato policíaco contemporáneo que, en realidad, es una historia sobre la transición a la madurez. Al tiempo que tanto el padre como el hijo se esfuerzan por entender su lugar en el mundo y en la vida del otro, las tensiones y el resentimiento no dejan de bullir.

Marvel Héroes - Lobezno de Daniel Way 1 Panini Cómics

Marvel Héroes Lobezno de Daniel Way 1 – Panini Cómics

Tras los sucesos de ‘Dinastía de M’, Logan recuerda la totalidad de su pasado. Ha llegado el momento de emprender un viaje que le llevará a repasarlos. ¿Quién es la misteriosa figura que ha estado moviendo los hilos durante décadas? Dotado con la única arma que puede matarlo, Logan se embarca en una sangrienta búsqueda de venganza. Este volumen de 512 páginas recoge Wolverine 187-189, 33-40, Wolverine Origins 1-5, Sabretooth 1-4 y material de I LOVE Marvel: My Mutant Heart, bajo la premisa de autores tan relevantes como Mark Texeira, Ken Knudtsen, Daniel Way, Steve Dillon, Javier Saltares, Bart Sears, John McCrea o Staz Johnson.