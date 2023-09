La sucesora de Nintendo Switch se habría mostrado en la trastienda de Gamescom 2023.

Protagonista en Gamescom 2023 con demostraciones de videojuegos como ‘Pikmin 4’ y ‘Super Mario Kart 8 Deluxe’, Nintendo también aprovechó su visita al evento alemán para mostrar cómo será su futuro más inmediato. Según destacan varios medios especializados, una selección de desarrolladores tuvo acceso a una demostración restringida en la que se mostró por primera vez a la sucesora de la actual Switch. Entre las presentaciones realizadas por la empresa, se encontraba una versión mejorada de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’, de 2017. Sin embargo, se trata de una versión vitaminada del título que ha sido diseñada para alcanzar las especificaciones de Switch 2 (una demostración técnica que no ofrece ninguna sugerencia sobre el relanzamiento del videojuego).

Conservará las funciones portátiles de Switch

Los desarrolladores que asistieron a la presentación no han querido especificar qué tipo de hardware sustentará a la sucesora de Nintendo Switch, ni cuáles son sus principales características. Los últimos rumores indican que el fabricante apostará por un tipo de cámara acoplada como uno de los diferenciales de su nuevo producto. Hasta ahora, la única información concreta que Nintendo ha proporcionado sobre su próxima generación de sistemas de entretenimiento es el hecho de que está en desarrollo.

Al mismo tiempo, las ventas de software de Switch siguen siendo muy rentables y la compañía no parece estar dispuesta para hablar sobre su futuro públicamente, ya que en los últimos meses se han centrado en la promoción de una batería de interesantes juegos que llegarán a su dispositivo actual. Tanto es así, que Nintendo puede presumir de grandes proyectos para estrenar tanto en lo que resta de 2023, como en el inicio del próximo año, con especial atención a ‘Super Mario Bros. Wonder’, un remake de ‘Super Mario RPG’ y un nuevo ‘WarioWare’, que estarán preparados para la campaña de navidad.

Se espera que la nueva consola de Nintendo llegue en la segunda mitad de 2024

Para el próximo año, la consola de Nintendo tiene confirmada una nueva entrega de ‘Princess Peach’ y una adaptación de ‘Luigi's Mansion 2’. Mientras, el esperado ‘Metroid Prime 4’ aún sigue pendiente de anunciar plazos de publicación. En todo caso, para la renovación de Switch la corriente señala un nuevo hardware que mantiene su formato híbrido, aunque si bien no se ha confirmado la opción de compatibilidad con versiones anteriores, la compañía japonesa ya ha dejado claro que su sistema actual será importante para el nuevo dispositivo, que se estaría preparando para llegar a las tiendas en la segunda mitad de 2024.