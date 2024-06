Semana de videojuegos y cómics: Still Wakes the Deep y El Arte De Pepe González, otros protagonistas del ámbito cultural

Han pasado nada menos que siete días desde nuestra última cita y ya estamos aquí, preparados de nuevo para pasar lista a los estrenos más relevantes en el sector del ocio interactivo. Como es costumbre, hemos elaborado un completo listado con los videojuegos que se lanzarán entre el 17 y 21 de junio de 2024, para Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC. Entre los principales nombres de la semana se encuentra ‘Still Wakes the Deep’, ‘Flock’, ‘Pax Dei’ y ‘Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2’.

También destacan dos producciones que pasarán a engrosar el catálogo de Steam en PC con los títulos ‘Avatar: Frontiers of Pandora’ y ‘Crime Boss: Rockay City’, que hasta ahora se limitaban a algunas plataformas para ordenadores. Pero como no todo van a ser videojuegos, por el mismo precio, también reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 17 de junio sale a la venta ‘Avatar: ‘Frontiers of Pandora’ (Steam/PC); ‘Flock’ (Xbox One, Xbox Series S|X, PC); ‘El Dorado: The Golden City Builder’ (PC); y ‘Clothing Store Simulator’ (PC). Tan solo un día después se estrena ‘Crime Boss: Rockay City’ (Steam/PC); ‘#BLUD’ (PS4, Xbox One, Switch y PC); ‘Still Wakes the Deep’ (PS5, Xbox Series S|X y PC); ‘Pax Dei’ (PC); ‘Go-Go Town!’ (PC); ‘Interregnum: False Prophet’ (PC); y ‘Chocolate Factory’ (PC). El miércoles 19 será el turno de ‘Sandwalkers’ (PC); ‘First Dwarf’ (PC); ‘Republic of Pirates’ (PC); ‘Murky Divers’ (PC); ‘Echo Generation: Midnight Edition’ (PC); ‘My Horse: Bonded Spirits’ (PC); y ‘Snow Plowing Simulator’ (PC). Para el jueves 20 se espera la llegada de ‘Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2’ (PS5); ‘Grand Prix Story' (Xbox One, Xbox Series S|X y PC); ‘ASKA’ (PC); ‘Tavern Talk’ (PC); ‘Histera’ (PC); ‘Everafter Falls’ (PC); ‘Crab God’ (PC); y ‘City Transport Simulator: Tram’ (PC). El viernes se reserva para la puesta de largo de ‘Times & Galaxy' (PS5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch y PC); ‘Dystopika’ (PC); y ‘Pet Shop Simulator’ (PC).

Crime Boss: Rockay City – Lanzamiento 18 de junio de 2024

Plataformas: PC/Steam

El videojuego de disparos con el reparto más estelar del momento celebra su estreno en el catálogo de Steam, algo que producirá un incremento en la popularidad de un formato que también destaca por su mecánica y ambientación. Protagonizado por el actor Michael Madsen, la producción cuenta con varias caras familiares de la década de 1990, como Kim Basinger, Damien Poitier, Michael Rooker, el rapero Vanilla Ice e incluso Chuck Norris. El elenco lo completan los actores Danny Glover y Danny Trejo. El título está ambientado en una versión ficticia de Florida conocida como Rockay City, repleta de colores neón y dotada de una ambientación muy marcada. En términos de jugabilidad, ‘Crime Boss: Rockay City’ propone una experiencia de disparos en primera persona, en la que el jugador puede participar en una serie de robos, solo o con algunos amigos.

Still Wakes the Deep – Lanzamiento 18 de mayo de 2024

Plataformas: PS5, Xbox Series S|X, PC, Game Pass

La experiencia de terror creada por los chicos de The Chinese Room promete una elevada experiencia para todos los amantes del género que mejor manejan. ¿Listo para descubrir unos horrores ocurridos durante los años 70? "1975. El desastre golpeó la plataforma petrolera Beira D, frente a la costa de Escocia. Atraviesa los restos de la plataforma para salvar a tu tripulación de un horror sobrenatural que desafía toda lógica”, aseguran sus creadores.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 – Lanzamiento 20 de junio de 2024

Plataformas: PS5

Aunque ‘Help Wanted 2’ se publicó inicialmente para PlayStation VR2 en diciembre de 2023, esta semana asistiremos al estreno en PS5 de un capítulo más de la famosa serie de terror, que moverá a sus jugadores entre sobresaltos y atmósferas inquietantes. El equipo de desarrollo parece que ha optado por mantener una línea continuista con entregas anteriores de la saga y continúa animando a sus osados usuarios a resolver minijuegos, explorar los entornos con atención y, como no puede ser de otro modo, sobrevivir a los ataques de los terroríficos robots animatrónicos que intentarán liquidarlos. Como detalle, señalar que los hechos transcurren entre las tramas de ‘Five Nights at Freddy's: Security Breach’ y el paquete de contenido descargable ‘Ruin’ de la misma entrega.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con la publicación de ‘La Doble Vida De Max Fridman’ de Vittorio Giardino. El maestro italiano responsable de la sobresaliente ‘Jonas Fink. Una vida interrumpida’, regresa con un integral publicado por Norma Editorial que recoge las dos primeras aventuras de Fridman y las adereza con una notable carga de contenido extra. A renglón seguido nos dejamos atrapar por el sobresaliente compendio que ofrece ‘El Arte De Pepe Gonzalez’, quien desde muy joven demostró ser una auténtica superestrella del mundo del cómic. En ‘Marvel Omnibus: Imposibles X-Force’, el conocido y respetado Rick Remender introduce a la fuerza mutante de asalto en una épica etapa aclamada por la crítica.

El Arte De Pepe Gonzalez Norma Editorial

El Arte De Pepe Gonzalez - Norma Editorial

Artista precoz y superdotado, Pepe González fue desde muy joven una auténtica superestrella del mundo del cómic. A través de la agencia Selecciones Ilustradas y después en Norma Editorial, dibujó historietas e ilustraciones para medio mundo, incluyendo a ‘Vampirella’, personaje que lo consagró en Estados Unidos. Este volumen presenta un completísimo repaso a su trayectoria, con páginas de cómic, humor gráfico, bocetos, retratos, textos y fotografías. El resultado es un homenaje por todo lo alto a un artista superlativo.

La Doble Vida de Max Fridman - Marvel Omnibus: Imposibles X-Force Norma Editorial - Panini Comics

La Doble Vida De Max Fridman - Norma editorial

Oficialmente, Max Fridman es el inofensivo director de una pequeña empresa que comercia con tabaco y que opera desde Ginebra. Extraoficialmente, es un agente ligado a `la Firma`, o sea, a los servicios de espionaje franceses, que lo obligan a participar en misiones secretas mientras atraviesa una Europa desgarrada por los totalitarismos y al borde mismo de la II Guerra Mundial. Este volumen reúne los dos primeros álbumes que el maestro italiano Vittorio Giardin dedicó a Max Fridman, su personaje más emblemático. ‘Rapsodia húngara’ y ‘La puerta de Oriente’ son dos obras maestras esenciales para entender la evolución de la historieta europea de los años 80 en su registro más adulto.

Marvel Omnibus: Imposibles X-Force – Panini comics

Por último, Rick Remender introduce a la fuerza mutante de asalto en una etapa muy valorada por la crítica. Mariposa Mental, Arcángel, Masacre y Fantomex acuerdan unirse al escuadrón secreto de asesinos de Lobezno, pero su primera misión, encontrar y acabar con la reencarnación de Apocalipsis, tiene derivadas imprevistas para todos ellos. La saga del Ángel Oscuro, el regreso a La Era de Apocalipsis, la llegada de los Deathloks, el viaje a Otromundo y mucho más se recoge en una obra que explora la ética detrás de la ejecución.