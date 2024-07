Semana de videojuegos y cómics: F1 Manager 2024 y Amigas para siempre, otros protagonistas del ámbito cultural

Aprovechando hasta el último suspiro del periodo estival nos disponemos a afrontar otra semana repleta de estrenos en el sector del ocio interactivo y, como de costumbre, hemos elaborado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 22 y 26 de julio de 2024 para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC. Entre los principales lanzamientos de los próximos días se encuentra el gestor deportivo ‘F1 Manager 2024’, ‘Daydream: Forgotten Sorrow’, una oscura aventura de plataformas repleta de fuertes emociones y ‘Earth Defense Force 6’, un episodio inédito en occidente de la guerra entre humanos contra insectos gigantes.

Además, el rompecabezas con tintes detectivescos ‘The Operator’, también tiene planeado su estreno esta semana en PC, junto a otras propuestas tan interesantes como ‘Conscript’, ‘Exhausted Man’ y ‘Exophobia’, entre otras novedades. En todo caso y por el mismo precio, además reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic para complementar nuestra oferta de ocio. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 22 de julio se lanza ‘Cataclismo’ (PC); ‘The Operator’ (PC); ‘Artisan' TD’ (PC); ‘Critter Crops’ (PC); ‘Cute Suika: Big Watermelon’ (PC); ‘Dorf the Dwarf’ (PC); ‘Havoc’ (PC); ‘SurvivalScape’ (PC); ‘Tormentis' (PC); ‘Twizzle Puzzle: Mushrooms’ (PC); y ‘Veritus’ (PC).

El martes se ha previsto el estreno de ‘F1 Manager 2024’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series); ‘Conscript’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch); ‘Exophobia’ (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch); ‘The Star Named EOS’ (PC, PS5, Xbox Series, Switch); ‘Retro Revengers’ (PS5, PS4); ‘Werewolf: The Apocalypse Purgatory’ (PC, PS5); ‘Ova Magica’ (PC); ‘The Case of the Golden Idol’ (PS4, PS5,); ‘Tales of Fablecraft’ (PC); ‘Trace Hunters’ (PC); ‘Été’ (PC); y ‘Linkito’ (PC).

El 24 de julio se reserva para ‘Into the Radius 2’ (PC); ‘Farlands’ (PC); ‘Falling Mountains’ (PC); ‘Feed’ (PC); ‘Fishing for cats’ (PC); ‘Parasight: Chlorophyll Worms’ (PC); ‘Pocket Bravery’ (Switch); ‘Slider’ (PC); ‘Tactics Greed’ (PC); ‘Valley Peaks’ (PC); ‘Let’s Minesweeper’ (PC); ‘Super Woden GP 2’ (Switch) ‘Relentless Frontier’ (PC); y ‘Woohoo!’ (PC).

El jueves toca puesta de largo para ‘Arranger: A Role-Puzzling Adventure’ (PC, PS5, Switch, Móvil); ‘Astoria: Fate’s Kiss’ (Switch); ‘Astro Link’ (PC); ‘Hidden Cats in Rome’(Switch); ‘Los Sims 4’ ¡Viva el amor!’ [DLC] (PC); ‘Daydream: Forgotten Sorrow’ (Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch); ‘Exhausted Man’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch); ‘Links Quartz’ (PC); ‘Hairdresser Simulator’ (PS5); ‘Lost Castle 2’ (PC); ‘Kingdom Rush 5: Alliance TD’ (PC); y ‘Abathor’ (PC).

El viernes 26 de julio cerramos la agenda de novedades con ‘8 Days of School’ (PC); ‘Emiko’s Pledge 4’ (PC); ‘Aurye Clicker’ (PC); ‘Bitmap Bureau Collection’ (Switch); ‘Build For Sale Simulator’ (PC); ‘Countdown Final Zone’ (PC); ‘FingFing’(PC); ‘Joy Life 4’ (PC); ‘Zoo Simulator’ (PC); ‘Elder Legacy’ (PC); y ‘The Emperor and State’ (PC).

F1 Manager 2024 – Lanzamiento 23 de julio de 2024

Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Una temporada más regresa el título de gestión dedicado a la nueva temporada del Campeonato Mundial de Fórmula Uno. El título, desarrollado y producido por Frontier Developments, promete aumentar el nivel de la experiencia gracias a la configuración de un simulador más competente para todos los amantes de la categoría.

Sinopsis: “Lleva tu equipo a la gloria, comienza una nueva temporada de Fórmula 1 y, con ella, la experiencia de gestión de F1 más completa jamás creada. Labra un legado con uno de los 10 constructores oficiales de F1 o, por primera vez, crea tu propio equipo.”

Daydream: Forgotten Sorrow – Lanzamiento 25 de julio de 2024

Plataformas: Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Switch

Tras un buen estreno en PC, esta aventura de acción desarrollada por Frozen Lines invitará a los usuarios de consola a acompañar en su travesía a Griffin, un niño atrapado en un mundo desconocido junto con Birly, su osito de peluche. Con la ayuda de su inseparable amigo, el joven luchará contra las adversidades aventurándose en entornos que en el plano estético pretenden representar los miedos interiores del protagonista.

Sinopsis: “En este juego de plataformas te embarcas en un emocionante viaje a través del mundo surrealista de la mente humana del joven Griffin y su fiel oso, Birly. Supera desafíos, esquiva trampas y derrota enemigos para ayudar al chico a hallar la paz.”

Earth Defense Force 6 – Lanzamiento 25 de julio de 2024

Plataformas: PS4, PS5, PC

Un nuevo capítulo en la guerra entre humanos y extraterrestres tanto para PS5 como para PS4. Para quien no lo conozca, ‘Earth Defense Force’ es una serie repleta de acción y espectáculos visuales de serie B, que en base a una jugabilidad en tercera persona de estilo arcade, nos pone a combatir -tanto en solitario como en compañía de un amigo- frente a grandes insectos alienígenas. El último capítulo principal de la franquicia fue lanzado en territorio europeo para PS4 en 2018 y convertido a PC al año siguiente.

Sinopsis: “Es el año 2024 d.C. Los supervivientes han luchado contra las restantes amenazas mientras se hacía todo lo posible para continuar con la recuperación. Han pasado tres años. En el año 2027 en un nuevo mundo sin esperanza, ha llegado el momento de resistir una vez más el destino de la Tierra.”

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con la publicación de ‘Amigas para siempre’, una nueva obra de Shannon Hale, creadora de la serie infantil y juvenil ‘Amigas’. Por su parte, ‘En Busca De La Piedra Zodiacal’ nos permite regresar la historia más larga del universo Disney jamás contada. A renglón seguido, nos dejamos atrapar por la antología de ‘Bad Idea’, la que puede que sea la editorial independiente más atrevida de los últimos años.

Amigas para Siempre Planeta Cómic

Amigas para siempre - Planeta Cómic

Shannon está en la secundaria y la vida es más complicada que nunca: las cosas siguen cambiando con rapidez, sus compañeros de clase empiezan a salir entre ellos (pero nadie quiere salir con ella), y no importa cuánto lo intente, parece que Shannon nunca puede ser, simplemente, feliz. Mientras supera sus inseguridades y la depresión no diagnosticada, le preocupa decepcionar a todas las personas que se preocupan por ella. ¿Le pasa algo? ¿Podrá ser la persona que todos esperan que sea? ¿Y quién quiere ser ella en realidad?

Disney Limited: En Busca de la Piedra Zodiacal / Antología Bad Idea SD Distribuciones / Moztros

Disney Limited: En Busca De La Piedra Zodiacal – SD Distribuciones

Personajes conocidos, tanto patos como ratones, se reúnen en esta desenfrenada aventura de casi 350 páginas en la que tendrán de buscar los doce colgantes de los otros tantos signos del zodíaco para formar la mítica Piedra Zodiacal. Una joya del cómic, con guion de Bruno Sarda y dibujos del veterano Massimo de Vita y Franco Valussi, que no debe faltar en cualquier biblioteca de clásicos disneyanos que se precie.

Antología Bad Idea – Moztros

¿Qué tienen en común Robert Venditti, Juan José Ryp, Mark Waid, Keron Grant, Adam Pollina, Matt Kindt, David Lapham, Klaus Janson, Travel Foreman o Mike Carey? Que todos han tenido malas ideas. En este sentido, puede que Bad Idea sea la editorial independiente más osada de los últimos años, con sus historias repletas de giros de guion y un arte brutal que nos transporta a mundos desconocidos. Pero, además, sus ediciones se han convertido en objetos coleccionables. Los cómics de Bad Idea no son fáciles de conseguir, las tiradas son muy limitadas, y solo unos pocos pueden acceder a estas piezas. Por suerte, con esta antología de historias cortas, Moztros presenta un tomo único que tan sólo se publicará en España, donde se recoge una selección de los mejores relatos del famoso lado B de este universo.