Semana de videojuegos y cómics: Darkest Dungeon 2 y Bajo el Aire, otros protagonistas del ámbito cultural

Afrontamos nuevas jornadas estivales repletas de estrenos en el sector del ocio interactivo y, como ya es costumbre, hemos preparado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 15 y el 19 de julio de 2024 para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC, incluidos los títulos más esperados junto a otros proyectos menos conocidos.

Para ir anticipando materia, durante estos días el foco de atención se reparte entre el juego de rol y estrategia desarrollado por Red Hook Studios ‘Darkest Dungeon II’, para PC, el título de fiesta de SEGA ‘Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- ¡A por todas!’ y ‘Nintendo World Championships: NES Edition’. Pero también se publican otras opciones interesantes como ‘Flintlock: The Siege of Dawn’, ‘Flock’, ‘EA Sports College Football 25’, ‘Kunitsu-Gami: Path of the Goddess’ y ‘Deliver Us The Moon’. A renglón seguido y por el mismo precio, reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 15 de julio se producirá el estreno de ‘Darkest Dungeon 2’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch); ‘Retaliate’ (PS5, Xbox Series, PC); ‘The Crust’ (PC); ‘Supernatural’ (PC); ‘Renaissance Kingdom Wars’ (PC); ‘Galactic Glitch’ (PC); ‘Movies Tycoon’ (PC); ‘Fallen Leaf’ (PC); ‘Factory Outlet Simulator’ (PC) y ‘Shell Runner’ (PC).

El martes debuta ‘Aerial_Knight’s We Never Yield’ (PC, PS5, Xbox Series); ‘Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!’ (PC); ‘Deliver Us The Moon’ (Switch); ‘Flock’ (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series); ‘EvilVEvil’ (PC, PS5, Xbox Series); ‘Hot Lap Racing’ (PC, Switch); ‘Magical Delicacy’ (PC, Xbox One, Xbox Series, Switch); ‘Gestalt: Steam & Cinder’ (PC); ‘Magical Delicacy’ (PC); ‘Yaoling: Mythical Journey’ (PC); ‘Silent Depth 2: Pacific’ (PC); ‘Mech Builder’ (PC); y ‘OutRage: Fight Fest’ (PC).

El 17 de julio se reserva para ‘Asphalt Legends Unite’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Móvil); ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate’ (Switch); ‘Bō: Path of the Teal Lotus’ (PS5, Xbox Series, PC, Switch); ‘Nobody Wants to Die’ (PC, PS5, Xbox Series); ‘Crestfallen: Medieval Survival’ (PC); y ‘Master Detective Archives: RAIN CODE Plus’ (PC).

El jueves está previsto el lanzamiento de ‘Dungeons of Hinterberg’ (PC, Xbox Series); ‘Flintlock: The Siege of Dawn’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series); ‘Nintendo World Championships: NES Edition’ (Switch); ‘Schim’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch); ‘Norland’ (PC); ‘Vorax’ (PC); ‘Superscout’ (PC); ‘Space Prison’ (PC); ‘Vampire Therapist’ (PC); ‘Earl vs. the Mutants’ (PC); ‘Metal Slug: Awakening’ (PC); ‘Brazen Blaze’ (PC); y ‘Union of Gnomes’ (PC).

Por último, el viernes 19 de julio se publica ‘Rollz’ (PC); ‘Run Run My Bride!’ (PC); ‘Secrets of Magonia’ (PC); ‘Shahmaran’ (PC); ‘Spy Guy Animals Junior’ (Switch); ’The Lost’ (PC); ‘EA Sports College Football 25’ (Xbox Series, PS5); y ‘Kunitsu-Gami: Path of the Goddess’ (PC, PS4, PS5, Xbox Series).

Darkest Dungeon 2 - Lanzamiento 15 de julio de 2024

Plataformas: PS5 PS4 Switch Xbox One Xbox Series X/S

Comenzamos la semana con el debut de un juego de rol y estrategia desarrollado y publicado por Red Hook Studios para PC. El título ya estaba disponible en PC y ahora llega en su versión definitiva para consolas. Se trata de la siguiente entrega del roguelike de 2016, en la que nuestra misión pasa por liderar a un grupo de héroes para evitar el apocalipsis, que ofrece un eficaz sistema de combate por turnos, en esta ocasión a través de un oscuro y gótico mundo a bordo de un carruaje.

Sinopsis: “Darkest Dungeon II es una aventura roguelike maldita. Reúne un grupo, equipa tu carruaje y explora paisajes decadentes en un último intento por evitar el apocalipsis. Pero ten cuidado, ya que los mayores peligros a los que te enfrentarás pueden venir de dentro…”

Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- ¡A por todas! – Lanzamiento 16 de julio de 2024

Plataformas: PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X/S PC

‘Kimetsu no Yaiba- ¡A por todas!’ es juego tipo party desarrollado por SEGA para Nintendo Switch. Producido por Aniplex, sus desarrolladores prometen un dinámico mundo diseñado como si fuera un juego de mesa. Cada tablero incluye ubicaciones de la serie de anime, como el monte Fujikasane y Asakusa. No obstante, el conjunto de reglas presume de algunas particularidades. Por ejemplo, a medida que cambia la hora y se pasa del día a la noche, las casillas de cada tablero cambian sus efectos, algo que promueve diferentes oportunidades que los jugadores deben descubrir mientras planean la siguiente jugada.

Sinopsis: “El anime Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba se transforma en un juego de mesa virtual. Disfruta de eventos y minijuegos con hasta 4 personas, en línea o de forma local.”

Nintendo World Championships: NES Edition - Lanzamiento 18 de julio de 2024

Plataformas: Switch

‘Nintendo World Championships: NES Edition’ es un juego de acción y plataformas desarrollado y publicado por Nintendo para Switch que ofrece más de 150 desafíos escogidos de trece diferentes títulos de la icónica consola, incluidos grandes clásicos como ‘Super Mario Bros.’, ‘Donkey Kong, Metroid’, o ‘The Legend of Zelda’, en los que puedes competir para conseguir los mejores tiempos y puntuaciones de manera local o contra jugadores de todo el mundo.

Sinopsis: “Juega como en 1990 y pon a prueba tus habilidades de speedrun en más de 150 desafíos en Nintendo World Championships: NES Edition para Nintendo Switch. Cada desafío reproduce un momento inolvidable escogido de entre 13 juegos de NES diferentes, incluidos clásicos como Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, Donkey Kong y Metroid.”

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con ‘Bajo el Aire’, una fantástica distopía a cargo de Osamu Tezuka. A continuación, nos introducimos de lleno en ‘Historias Color Tierra’, un relato intimista que narra los descubrimientos de la inocente Ihwa, además de una nueva edición de una de las obras más importantes del coreano Kim Dong-Hwa. Concluimos el repaso de lecturas recomendadas con ‘Dinastía de X / Potencias de X’, un Omnibus Marvel firmado por Jonathan Hickman, creador de ‘Dioses’, con el extraordinario dibujo de Pepe Larraz y R. B. Silva.

Historias COlor Tierra nº 1 Planeta Cómic

Historias Color Tierra nº 01 – Planeta Cómic

Ihwa vive con su madre en un pequeño pueblo de la Corea profunda. A raíz de la muerte del padre, madre e hija establecen un fuerte vínculo de complicidad. Ambas comparten sus vivencias cotidianas mientras intentan defenderse constantemente de las habladurías de sus malintencionados vecinos. A medida que pasa el tiempo, la madre observa cómo su hija se hace mayor sin poder hacer nada al respecto y teme que el vínculo que las mantiene unidas se deteriore. Con esta obra, Kim Dong-Hwa, considerado en Corea uno de los autores de manhwa más relevantes de su generación, consigue transportarnos en el espacio-tiempo tratando temas universales como la feminidad y la belleza con una particular sensibilidad.

Bajo el Aire / Dinastía X - Potencias de X Planeta Cómic / Panini Cómics

Bajo el Aire – Planeta Cómic

‘Bajo el aire’ nos sitúa en un futuro distópico donde la humanidad ha sido dividida en dos clases: los "superiores", que viven en la superficie de la Tierra en ciudades tecnológicamente avanzadas, y los "inferiores", que viven bajo tierra en condiciones de pobreza y opresión. La trama sigue a un joven llamado Luna, un miembro de la clase inferior que sueña con ascender a la superficie y vivir en la libertad que allí se disfruta. Luna se enamora de una joven de la clase superior, lo que lo lleva a desafiar las reglas establecidas y a luchar contra la discriminación y la injusticia.

Marvel Omnibus. Dinastía de X / Potencias de X – Panini Cómics

Jonathan Hickman toma el trono de los mutantes. Desde su nacimiento, La Patrulla-X ha vivido cuatro momentos fundamentales: su fundación, la Segunda Génesis, “La Era de Apocalipsis” y la época de New X-Men. Ahora, Charles Xavier revela su plan maestro, el que sacará a los mutantes de la oscuridad y los llevará, una vez más, hacia la luz. Una obra imprescindible a cargo del creador de ‘DIOSES’, con el extraordinario dibujo de Pepe Larraz y R. B. Silva.