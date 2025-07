Esta nueva función de Gmail soluciona uno de sus grandes problemas al instante

Cualquiera que lleve unos años en Internet, no digamos ya décadas, tiene una bandeja de entrada en la que se acumulan correos a los que no presta ni prestará ninguna atención. Nos referimos a las suscripciones en las que uno se da de alta porque tiene interés en un momento dado, pero luego desaparece. No lo hacen, sin embargo, los correos que siguen llegando cada día, semana o mes y que, por simple pereza, se ignoran en lugar de irlos solucionando uno a uno, cancelando suscripciones que ya no se usan.

Gmail, al fin, está lanzando una solución para este problema que permite quitárselo de en medio de forma muy sencilla y rápida.

Esta nueva función se llama Gestionar suscripciones y permite ver de un vistazo todos los correos a los que uno está suscrito: newsletters, promociones, actualizaciones de productos que dejaste de usar hace años… Con un solo toque, podrás dejar de recibirlos y hacer así una importante criba entre los correos que te llegan diariamente.

Gestionar suscripciones se está desplegando globalmente para la app móvil, tanto en Android como en iOS, y en la versión web. Aparece en el panel de navegación de Gmail que se muestra al tocar el icono de las tres rayas horizontales. Google ha señalado que puede tardar hasta 15 días en llevar la nueva opción a todos sus usuarios.

Gmail ayuda a gestionar las suscripciones con una nueva vista unificada y la cancelación con un solo clic Europa Press

Al pulsar o hacer clic en Gestionar suscripciones, Gmail mostrará un listado con todas las asociadas a tu cuenta, junto a un botón para darse de baja de cada una de ellas. Si no estás seguro de querer darte de baja de alguna, puedes consultarla para ver los mensajes recientes del remitente.

Siempre que el emisor admita la opción de cancelación en un solo clic recomendada por Google, bastará con tocar Cancelar suscripción para dejar de recibir los correos. Si el remitente redirige a una web externa para darse de baja, Gmail ofrecerá la opción Bloquear en su lugar, de forma que no volverás a verlos ni ocuparán espacio en tu bandeja de entrada.

Teniendo en cuenta que la opción Darse de baja lleva con nosotros desde 2014, sorprende lo que ha tardado Google en ofrecer una gestión centralizada para ayudar a los usuarios a limpiar sus bandejas de entrada. Más vale tarde que nunca, si la dicha es buena.