Semana de videojuegos y cómics: Skull and Bones y Demon Wars, otros protagonistas del ámbito cultural

Nos disponemos a afrontar una nueva semana cargada de estrenos a tener en cuenta tanto en el sector de los videojuegos como en el segmento de los cómics. En el plano interactivo, el periodo comprendido entre el 12 y el 16 de febrero de 2024, tiene como sus principales lanzamientos a la aventura dramática ‘Banishers: Ghosts of New Eden’ y ‘Skull and Bones’, el esperado videojuego de temática pirata desarrollado por Ubisoft para PlayStation 5, Xbox Series y PC. En relación a las novedades editoriales, esta semana nos fijamos en una completa edición de ‘Demon Wars’, una de las líneas de Marvel de nuevo cuño más interesantes de los últimos tiempos. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 12 de febrero de 2024 abre nuestro repaso de novedades ‘Slaves of Rome’ (PC); ‘SpellRogue’ (PC); ‘Lightphobe’ (PC); ‘100 Ninja Cats’ (PC); y ‘DunHero’ (PC). Un día después se publicará ‘Dragon Quest Builders’ (PC); ‘Banishers: Ghosts of New Eden’ (PS5, Xbox Series, PC); ‘Lysfanga: The Time Shift Warrior’ (PC); ‘Ultros’ (PS4, PS5, PC); ‘Islands of Insight’ (PC); ‘News Tower’ (PC); y ‘Fight Crab 2’ (PC). El miércoles se estrena ‘Tomb Raider I-II-III Remastered’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC); ‘Arzette: The Jewel of Faramore’ (PS4, PS5, Xbox Series, Switch, PC); ‘Deep Rock Galactic: Survivor’ (PC); ‘Solium Infernum’ (PC); y ‘Lords of Exile’ (Xbox One, Xbox Series, PC). El jueves tiene prevista su llegada ‘PlateUp!’ (PS4, PS5, Xbox Series, Switch); ‘Smalland: Survive the Wilds’ (PS5, Xbox Series, PC); ‘Goat Simulator 3’ (PC Steam); ‘Gunvolt Records Cychronicle’ (PS5); ‘Spirit Hunter Death Mark II’ (PS5); ‘Survivorman VR The Descent’ (PS VR2/PS5); ‘Colonize’ (PC); ‘Caribbean Legend’ (PC); y ‘Helskate’ (PC). Para cerrar la semana, el viernes 16 de febrero llegan a los comercios y bazares digitales ‘Skull and Bones’ (PS5, Xbox Series, PC); y ‘Mario vs. Donkey Kong’ (Switch).

Banishers: Ghosts of New Eden - Lanzamiento 13 de febrero de 2024

Plataforma: PS5, Xbox Series, PC

La desarrolladora de la serie ‘Life is Strange’ y ‘Remember Me’, publica un título para consolas y PC que ellos mismos definen como un “conmovedor RPG de acción”. En él, los jugadores asumen el papel de Antea Duarte y Red, una pareja de cazadores de fantasmas que emplean tanto armamento ordinario como habilidades sobrenaturales para eliminar a estas criaturas. Debido a una serie de acontecimientos ella se verá infectada y el protagonista emprenderá una búsqueda desesperada para liberarla de su nueva situación, en la que habrá que utilizar el ingenio y combinar los poderes espirituales de Antea, así como el arsenal de Red para afrontar la situación. Aunque promete elementos de acción, el videojuego se apoyará en las profundas líneas narrativas por las que es conocida la desarrolladora, de manera que no faltará la toma de decisiones significativas y moralmente ambiguas que tendrán un impacto en el transcurso de la historia, en los desafíos, el mundo y el destino de todos los personajes, vivos o muertos.

Skull and Bones – Lanzamiento 16 de febrero de 2024

Plataforma: PlayStation 5, Xbox Series, PC

Con un equipo de desarrollo liderado por Ubisoft Singapur, el título nos llevará a la Edad de Oro de la piratería, donde los jugadores podrán crear su propio capitán pirata y navegar por unas aguas del Océano Índico llenas de rutas mercantiles que saquear. Un juego de combate naval que promete un océano abierto compartido que reacciona y evoluciona para ofrecer desafíos únicos. También se podrán crear flotas de barcos propias, que pueden especializarse en diferentes condiciones de batalla usando las opciones de personalización de un juego construido sobre la experiencia de combate naval del estudio.

Mario vs. Donkey Kong - Lanzamiento 16 de febrero de 2024

Plataformas: Switch

Dos de los principales personajes de Nintendo se dan cita en la reinvención y actualización del título publicado en origen para Game Boy Advance en 2004. En la historia, Donkey Kong ha robado todos los Minimarios de juguete y Mario está decidido a seguirle la pista para recuperarlos. Con esto en mente, los jugadores se verán obligados a tirar de ingenio y fuerza bruta para abrirse paso a través de diferentes niveles, cada cual más complicado. Además, en esta versión del juego se podrá participar en compañía de un amigo mediante un modo cooperativo local.

Estrenos de papel

En cuanto al panorama editorial abrimos la semana con la publicación de un nuevo capítulo de ‘Star Wars: The High Republic’ y el completo volumen de ‘Demon Wars’, donde Peach Momoko lleva su versión del Universo Marvel al siguiente nivel. Cerramos nuestras recomendaciones para los próximos días con ‘Clear’, que relata un futuro cercano donde un implante cerebral llamado Velo permite a la población modificar todo lo que ve según sus preferencias.

Star Wars The High Republic II / Demon Wars Planeta Comic / Panini

Star Wars The High Republic II - Planeta Comic

El nuevo equilibrio de la Fuerza. Ciento cincuenta años antes de la caída de la estación Starlight, otro faro brilla intensamente en la galaxia, uno de esperanza y espiritualidad, Jedha. Pero crecen las tensiones en la ciudad sagrada y días oscuros están por venir. El Jedi Vildar Mac, muy seguro de sí mismo y de lo que podría llegar a ser, aparece cuando la frágil paz de Jedha comienza a desmoronarse. Aunque nuestro protagonista no espera que se desate una pesadilla y surja un terror innombrable que se convertirá en leyenda.

Demon Wars Edición de Lujo – Panini

Bienvenido a otra dimensión llena de criaturas maravillosas: una armadura samurái inteligente, un individuo alado con una máscara de halcón, una pantera misteriosa y un monstruo rojo con forma de serpiente con un apetito mortal. Esta edición de ‘Demon Wars’ representa la esperada continuación de ‘Demon Days’, como parte del llamado “Momoko-verse”, la reinvención del universo Marvel que está realizando la artista japonesa Momoko Peach, combinando sus caracteres y sagas con las leyendas y el folklore de su país natal. A través de una protagonista humana que nos sirve de guía a lo largo de la intrincada narración, vamos conociendo cómo los yokai, los espíritus tradiciones de la mitología sintoísta se enfrentan en un devastador conflicto.

Clear Norma Editorial

Clear - Norma editorial

Scott Snyder y Francis Manapul se asoman a un futuro en el cual los Estados Unidos han perdido la guerra contra China y Rusia. Para evitar que la población afronte tal realidad, las grandes corporaciones han desarrollado un implante cerebral llamado Velo, que permite al usuario modificar todo lo que ve según sus preferencias, aunque la realidad debajo de ese velo siga siendo la misma. No hay límites a lo que uno puede ver: desde el glamur hollywoodiense de los años 50 a dibujos animados, pasando por pura pornografía. Pero lo que parece ser una maravillosa innovación, en realidad oculta terribles secretos. Sam Dunes, un expolicía convertido en detective privado, persigue los velos ilegales y vive en modo “Clear”, para ver la realidad tal y como es, pero todo se complica cuando debe investigar un suicidio: ni más ni menos que el de su exmujer.