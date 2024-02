Semana de videojuegos y cómics: Foamstars y Carlos Pacheco, otros protagonistas del ámbito cultural

La primera semana de febrero promete algunos estrenos a tener en cuenta tanto en el sector de los videojuegos como en el segmento de los cómics. En el plano interactivo, el periodo comprendido entre el 05 y el 09 de febrero de 2024 tiene como uno de sus principales lanzamientos a ‘Foamstars’, un título de fiesta desarrollado por Square Enix que se lanzará en consolas PlayStation. El formato presenta mecánicas de disparos en equipo, pero utilizando espuma como munición, que sirve para eliminar oponentes y también dar forma al escenario. En relación a las novedades editoriales, esta semana nos fijamos en el volumen que recopila Los Años De Forum del universal gaditano Carlos Pacheco y nos asomamos al futuro con la última obra del finlandés Tommi Musturi. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 5 de febrero de 2024 inaugura nuestro repaso de novedades ‘Tales of Spark’ (PC), y tan solo un día después, se ha previsto la puesta de largo de ‘Foamstars’ (PS4, PS5); ‘Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition’ (Xbox One, Xbox Series S|X, PS4, PS5, PC); ‘Arms Trade Tycoon: Tanks’ (PC); ‘Finding Anastasia’ (PC); ‘Alisa Developer’s Cut’ (Xbox One, Xbox Series S|X, PS4, PS5); ‘CLeM’ (PC); y ‘Vampire: The Masquerade – Justice’ (PC). De cara al día 7 esperamos el estreno de ‘Touhou Danmaku Kagura Phantasia Lost’ (PC); ‘Shanghai Summer’ (PC) y ‘WitchHand’ (PC). El jueves es turno para ‘Helldivers 2’ (PS5, PC); ‘The Inquisitor’ (PC, Xbox Series); ‘KONOSUBA – God’s Blessing on this Wonderful World! Love For These Clothes Of Desire!’ (PC, PS5); ‘Border Bots VR’ (PC, PS5/PS VR2); y ‘Mixture’ (PS5/PS VR2). La semana cierra el día 9 con la publicación en Steam de ‘Star Shift Rebellion’ (PC).

Foamstars – Lanzamiento 06 de febrero de 2024

Plataformas: PS4, PS5, (PS Plus)

El nuevo party shooter 4 vs.4 de Square Enix se lanza en exclusiva para PlayStation y para llevar la fiesta de la espuma a todos los jugadores posibles, el título estará incluido entre los juegos mensuales de PlayStation Plus desde su lanzamiento hasta el 4 de marzo de 2024, de modo que todos los suscriptores podrán descargarlo y jugarlo sin necesidad de pagar ningún extra. Aquellos que lo canjeen durante este periodo conservarán el juego en su biblioteca y podrán seguir jugando siempre que tengan una suscripción activa. Así que prepárate para unirte al frenesí de este nuevo título de disparos mientras te enfrentas a batallas usando espuma para atacar, construir y defender.

HellDivers 2 - Lanzamiento 08 de febrero de 2024

Plataformas: PS5, PC

Es un juego de disparos por equipos en tercera persona en el cual fuerzas de élite de los Helldivers luchan por ganar el conflicto intergaláctico y liberar a la galaxia de las crecientes amenazas alienígenas. El título aporta una nueva perspectiva en tercera persona, pero mantiene intacta la idea del juego original, que nos hace partícipes de un gran enfrentamiento contra insectos gigantes, que ahora tendrán como aliados a robots asesinos. Promete aprovechar al máximo el hardware más puntero de PC, con resoluciones nativas de hasta 4K y compatibilidad total con teclado y ratón.

Estrenos de papel

En cuanto a las novedades en el sector del noveno arte, abrimos fuego con la publicación del ‘Escuadrón Suicida: Destruir el Asilo Arkham’, que propone una inevitable serie para los seguidores del videojuego de Warner Bros. Games, puesto que conforma su precuela oficial. En otra línea, ‘Cadáveres’ (Bodies) presenta la novela gráfica en la que se basa la serie de éxito de Netflix. A renglón seguido y de manos del finlandés Tommi Musturi, esta semana también se publica la última obra de uno de los autores más rompedores del panorama. Así mismo, toneladas de calidad son las que recoge el volumen que celebra los primeros pasos como ilustrador en Fórum de Carlos Pacheco, antes de convertirse en uno de los dibujantes más importantes del mercado.

Escuadrón Suicida: Destruir el Asilo Arkham - Cadáveres Ecc

Escuadrón Suicida: Destruir el Asilo Arkham - Ecc ediciones

La precuela oficial del videojuego ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’, además de incluir un código para desbloquear elementos exclusivos dentro del título, nos permite conocer cómo se formó la “Fuerza Especial X”. De modo que si quieres descubrir cómo reclutó Amanda Waller a cada uno de sus miembros para esta peligrosa misión, puedes hacerlo entre las páginas de cada versión impresa de la serie mensual de cinco números que se comienza a publicar el 7 de febrero de 2024.

Cadáveres (Bodies) – Ecc Ediciones

Llega a las estanterías de las librerías españolas la adaptación de la novela gráfica en la que se basa la serie de éxito de Netflix. Cuatro asesinatos. Cuatro detectives. Cuatro eras. Una conexión imposible. El guionista Si Spencer se une a Dean Ormston, Phil Winslade, Meghan Hetrick y Tula Lotay para abrir en canal un asesinato moderno y desatapar el extraño secreto que yace en su interior.

Carlos Pacheco Los Años de Forum - Future Domen - Barrtett Editorial

Carlos Pacheco Los Años De Forum - Dolmen

Entre 1987 y 1991, antes de convertirse en uno de los dibujantes más importantes del mercado del cómic USA, Carlos Pacheco dio sus primeros pasos como ilustrador en Comics Forum. A lo largo de cinco años se sucedieron las portadas y posters del dibujante gaditano con los que se convirtió en el referente de toda una generación de lectores, que hoy en día recuerdan con cariño y nostalgia aquellos artefactos de cultura pop. Treinta años después, Dolmen presenta una recopilación de las portadas y posters que firmó Carlos Pacheco durante sus años de Forum, acompañados de originales en blanco y negro, pruebas de color, bocetos descartados e ilustraciones que nunca llegaron a ver la luz.

Future – Barrett Editorial

El futuro llega de manos del autor finlandés Tommi Musturi, que en su última obra se dedica a mezclar géneros de una forma asombrosa con la finalidad de sumergir al lector en una intrigante red de historias con las que explorar los posibles futuros de la humanidad, fusionando desde la cotidianidad hasta la ciencia ficción y la distopía de la inteligencia artificial. Para darle forma presenta una ecléctica gama de personajes, como magos alcohólicos, una guerrilla urbana artística, presentadores mutantes de reallity y arqueólogos-astronautas, entre otros, que destacan la imaginación visual de un autor que frecuentemente explora temas existenciales en torno al ideal de “libertad”.