Blade: descubre el nuevo videojuego del personaje de Marvel

Durante la ceremonia de entrega de premios “The Game Awards 2023”, los chicos de Arkane Lyon presentaron un sorprendente videojuego. El título es una adaptación de ‘Blade’, el cazador de vampiros creado por Marvel. El anuncio marca el 50 aniversario del personaje creado por Marv Wolfman y Gene Colan. Nacido como Eric Brooks y presentado en el número 10 del cómic ‘La tumba de Drácula’, publicado por la editorial en julio de 1973, Blade es un peculiar cazador, un híbrido de humano y vampiro que puede caminar durante el día y mantener habilidades sobrenaturales sin ceder por completo a la sed de sangre.

Marvel's Blade Arkane Lyon

El regreso del cazador de vampiros

Responsable de títulos como ‘Dishonored’ y ‘Deathloop’, el equipo de desarrollo francés forma parte de ZeniMax Media, el conglomerado propietario de Bethesda (que actualmente pertenece a Microsoft). Lo prometido por Marvel y el equipo de Lyon es una aventura original en tercera persona, dotada de la deliciosa jugabilidad de la desarrolladora gala y aderezada con un componente narrativo maduro. Con estos antecedentes ‘Marvel's Blade’ llevará a los jugadores a una zona de París en cuarentena durante una alarma de carácter sobrenatural: han aparecido dioses que aterrorizan a los pobladores de la Ciudad del Amor y para conservar sus vidas se ven obligados a resguardarse durante las horas del día en las que el sol desaparece.

Marvel's Blade Arkane Lyon

Durante la gala, el director del juego, Dinga Bakaba, y el director creativo de Marvel, Bill Rosemann, subieron al escenario para comentar algunos aspectos sobre el proyecto. Además de elogiar los trabajos anteriores del estudio, Rosemann se mostró satisfecho con el equipo de desarrollo “no sólo por su rica historia y jugabilidad innovadora, sino por la auténtica pasión y audaz visión de nuestro iconoclasta personaje mitad humano, mitad vampiro, lo que hace que esta colaboración sea perfecta”. El director en Arkane Lyon también aprovechó la oportunidad de "dar un toque propio" a este personaje. "Es un sueño para mí y un desafío que nuestro equipo acepta con pasión. No podríamos estar más felices de poner a los jugadores en el lugar de Blade en mi ciudad natal, París."

Ninguna relación con la película que está en producción

‘Marvel's Blade’, que no ha anticipado detalles sobre plataformas ni fecha de lanzamiento, no debería tener relación alguna con el próximo largometraje del personaje, que estará protagonizado por Mahershala Ali (‘Moonlight’, ‘Luke Cage’). De hecho, muchos seguidores del cazador nocturno y de los videojuegos desarrollados por Arkane Lyon, se preguntan si el título se ofrecerá en formato multiplataforma o exclusivamente para el entorno Xbox. Teniendo en cuenta que se encuentra, como la propia Bethesda ha confesado, en las primeras etapas de su desarrollo, todavía se pueden producir algunas sorpresas en la producción.

En paralelo al proyecto del estudio galo, se están desarrollando nuevos juegos basados en personajes de la Casa de las Ideas que no están relacionados con el Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Entre otros proyectos a futuro, Insomniac Games ya está trabajando en una adaptación de ‘Wolverine’ que aún no ha sido oficialmente anunciada y Electronic Arts hace lo propio con su aventura para un jugador de ‘Black Panther’, que permanece inédita. Son parte de la nueva política de la empresa con respecto a los videojuegos, parcela sensible después de los pobres resultados ofrecidos por los últimos productos marcados con su sello, especialmente la última producción con el nombre de ‘Los Vengadores’.