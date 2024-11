Semana de videojuegos - Mario & Luigi: Conexión Fraternal y Planet Coaster 2 marcan los estrenos entre el 4 y el 8 de noviembre

La primera semana de noviembre llega cargada de novedades en el sector de los videojuegos. Desde clásicos renovados hasta nuevas aventuras, puedes consultar nuestro habitual repaso a los títulos que se lanzarán entre el 4 y el 8 de noviembre de 2024 para Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC.

Uno de los principales lanzamientos de esta semana es ‘Mario & Luigi: Conexión Fraternal’, el título exclusivo para Switch que combina humor y estrategia en un formato de rol por turnos. Los hermanos deberán unirse para enfrentarse a enemigos clásicos y resolver rompecabezas en el vibrante mundo de Elettria. Además, ‘Planet Coaster 2’, que llega para PC, PS5 y Xbox Series X|S, promete expandir su universo de simulación de parques temáticos con nuevas atracciones y herramientas muy esperadas.

Otro de los nombres destacados es ‘Metal Slug Tactics’, que se estrena el 5 de noviembre en consolas y PC con una fresca propuesta táctica. Pero eso no es todo; también hay otros juegos que aterrizan esta semana, como ‘Empire of the Ants’, el terrorífico ‘Slitterhead’, la aventura narrativa en primera persona ‘Metro Awakening VR’ para dispositivos de realidad virtual, ‘Goat Simulator Remastered’ para todas las plataformas, ‘River City Saga: Three Kingdoms Next’, ‘Two Falls’ y muchos más. ¡Acompáñanos a explorar esta locura de novedades!

Videojuegos de la semana:

El lunes 4 de noviembre se publica 'Almost! Formula' (PC); 'Dead Abyss' (PC); 'Go! Chicken Jump!' (PC); 'Homicide Judge' (PC); 'MarbleGP' (PC); 'Mortality' (PC); 'Nazar' (PC); 'Tinkertown' (PC, Switch); 'Trophy Truck Racing Tour' (PC); y 'Zero Orders Tactics' (PC).

El martes se ha previsto el estreno de ‘Metal Slug Tactics’ (PC, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4); 'Five Nights And VTB' (PC); 'Idyllic cats: japan' (PC); 'Let's Sing 2025 España' (Switch, Xbox Series X/S, PS5, PS4, Xbox One); 'Omega luma: The First Battle' (PC); 'Pancho's Mission' (Xbox One); 'Paradox: The Breaking of Time' (PC); 'Paraplasm: Beyond the Veil' (PC); 'Riot Ride' (PC); y 'World War 3: Card Battler' (PC).

El 6 de noviembre se reserva para 'Duck Run' (PC); 'Falco Xolon' (PC); 'Gabe's Mod' (PC); 'High School Crisis' (PC); 'Level Tank' (PC); 'Mind Over Magnet' (PC); 'Monarchy' (PC); ‘Mirthwood’ (PC); 'Planet Coaster 2' (PC, PS5, Xbox Series X|S); 'Rivalhearts' (PC); 'River City Saga: Three Kingdoms Next' (PC, PS4, Nintendo Switch); y 'Spot The Difference: Space Ship' (PC).

El jueves toca puesta de largo para ‘Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged’ (Switch); ‘Demons of Asteborg’ (PS5); ‘Addled Clicker’ (PC); ‘Aery - Peace of Mind 2' (Switch); ‘Angel at Dusk' (Switch); ‘Empire of the Ants’ (PC, PS5, Xbox Series X|S); ‘Mario & Luigi: Conexión Fraternal’ (Switch); ‘Slitterhead’ (Xbox Series X|S); ‘Better Me Tree: Boot Camp' (PC); ‘Goat Simulator: Remastered' (PC, PS4, Xbox One, Switch); ‘Great Adventure: Alice's wonderland' (PC); ‘Let's Cook Together 2' (PC); ‘Metro Awakening' (PSVR2, Meta Quest, Steam VR); ‘River City Saga: Three Kingdoms Next' (PC, PS4, Switch); y ‘The Alchemist of Ars Magna' (PC).

El viernes 8 de noviembre cerramos la agenda de novedades con 'A Difficult Game About Driving' (PC); 'Aery - Peace of Mind 2' (Switch, PC); 'Backpack Rogue' (PC); 'Candivity' (PC); 'Dark Assassin: Trial Chambers' (PC); 'Dusty' (PC); 'Jetpack Kiwi' (PC); 'Pro Flight Simulator Deluxe' (PC); 'Sherlock Holmes: La caza de Moriarty' (PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch); 'Slitterhead' (PlayStation 5, Xbox Series X); 'Survive Undead Rush' (PC); 'The Trials of Ozymandias' (PC); y 'The Veil of the Forgotten' (PC).

Mario & Luigi: Conexión Fraternal – Lanzamiento 7 de noviembre de 2024

Plataformas: Switch

‘Mario & Luigi: Conexión Fraternal’ es el sexto capítulo de la serie y el primero en lanzarse para Nintendo Switch. En esta nueva entrega de rol, los hermanos regresan al vibrante mundo de Elettria, donde explorarán la singular isla Solcamari, que combina elementos de una isla y un barco. A lo largo de su aventura, se encontrarán con nuevos amigos, como Condina y Presus, así como con viejos conocidos del Reino Champiñón, como Peach y Bowser. Para avanzar en el juego, será fundamental aprovechar el vínculo fraternal entre Mario y Luigi, utilizando las "acciones de hermanos" para superar desafíos y participar en combates por turnos, característicos de los juegos de rol.

Metal Slug Tactics – Lanzamiento 5 de noviembre de 2024

Plataformas: PC, Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4

Desarrollado por los estudios Leikir y DotEmu, este spin-off táctico de la icónica serie “Run 'n Gun” de SNK promete una experiencia de juego única, con 110 mapas y veinte tipos de misiones para completar. Los jugadores tendrán la oportunidad de dominar 36 armas y explorar una amplia variedad de habilidades y equipamiento a través de 9 personajes jugables. Además, el juego incluirá un tutorial que desvelará los secretos del sistema de combate por turnos, enfocándose en las estrategias más efectivas para derrotar a las unidades enemigas en el campo de batalla.

Planet Coaster 2 – Lanzamiento 6 de octubre de 2024

Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X|S

‘Planet Coaster 2’ es la segunda entrega de la querida serie de gestión de parques de atracciones de Frontier Developments. Los creadores de ‘Jurassic World Evolution’, ‘RollerCoaster Tycoon World’ y ‘Elite Dangerous’ traen consigo nuevas atracciones, herramientas, sistemas y mejoras en múltiples frentes de la fórmula original, aportando al formato características muy demandadas entre sus jugadores, incluida la integración de parques acuáticos.