Semana de videojuegos - Dragon Age: The Veilguard y Horizon Zero Dawn Remastered marcan los estrenos entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre

La última semana de octubre llega con interesantes lanzamientos y como ya es costumbre, llegó la hora de repasar nuestra completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre de 2024 para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC, incluidos títulos muy esperados junto a otros proyectos menos conocidos.

Para ir anticipando materia, durante estos días el foco de atención se reparte entre el debut de ‘Life is Strange: Double Exposure’ el nuevo capítulo de la conocida serie que se lanzará en PC, PS5, Xbox Series y más tarde en Nintendo Switch. También se espera con expectación el lanzamiento de ‘Dragon Age: The Veilguard’, el cuarto videojuego de la icónica aventura de rol y acción de BioWare. Por último, también hay que fijar la atención en ‘Horizon Zero Dawn Remastered’, el relanzamiento para PS5 y PC del primer capítulo de la franquicia de Guerrilla Games lanzado en 2017 en PS4. Pero también se publican otras opciones interesantes como ‘Shadows of the Damned: Hella Remastered’; ‘Pokemon Trading Card Game Pocket’; ‘Redacted’; 'Farmagia'; o 'Albatroz', entre otros videojuegos.

Videojuegos de la semana

El lunes 28 de octubre se producirá el estreno de 'A Beautiful Collection of Darkness: Volume 2 - The Raven’ (PC); ‘Adit 11’ (PC); ‘Bat Blast!’ (PC); ‘Beyond the Marion’ (PC); ‘Call The Abyss’ (PC); ’Escape from Box City’ (PC); ‘Forgotten Memories’ (Switch); ‘Fruitbus’ (PC); ‘Keep Keepers’ (PC); ‘Keeper's Toll’ (Switch); ‘Reality patrol’ (PC); ‘Shadows of the Damned: Hella Remastered’ (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch, PC) ‘Spooky Time’ (PC); ‘TropTopia’ (PC); y ‘Vengeance Hunters’ (PC).

El martes debuta 'Backrooms: Partygoers' (Switch); 'Evolution of Species 2: Online' (PC); 'Happy Chase' (PC); 'Monster High Skulltimate Secrets' (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch, PC); 'Police Simulator: Patrol Officers: Nintendo Switch Edition' (Switch); ‘Life is Strange: Double Exposure’ (PS5, Xbox Series S|X, Switch, PC); 'Post Trauma' (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch, PC); y 'Quadrober Simulator' (PC).

El 30 de octubre se reserva para ‘BeyondThere’ (PC); ‘Cell Scientist: Beyond’ (Switch); ‘Dark Manor’ (PC); ‘Death Forest Abyss’ (PC); ‘DeathWoods’ (PC); ‘Frights’ (PC); ‘Game Of Thrallan’ (PC); ‘Gladiator's Arena’ (Switch); ‘Halloween Terror’ (PC); ‘Last 22’ (PC); ‘NumX’ (PC); ‘Skater's Solstice’ (Switch); ‘Snails & Potions’ (PC); ‘Spoopcore 3D’ (PC); ‘The Clown's Forest: Fear of a Survivor’ (PC); ‘Totally Spies! - Cyber Mission’ (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch, PC); y ‘WolfFang SkullFang Saturn Tribute Boosted’ (Switch).

El jueves 31 está previsto el lanzamiento de ‘Adventure Time' (PC); ‘Astral Flux' (Switch); ‘BEHEMOTH’ (PC); ‘Bleak’ (PC); ‘Dark Fate Redemption’ (PC); ‘Darwin’ (PC); ‘Denizen's Den - Deeper Edition’ (PC); ‘Dino Age: Dinosaur Survival Game’ (PC); ‘Dragon Age: The Veilguard’ (PS5, Xbox Series X|S, PC) ‘Fernageddon’ (PC); ‘FluidFrames’ (PC); ‘Ghost Assassin - Stealth Strike’ (Switch); ‘Grave Filler’ (PC); ’Horizon Zero Dawn Remastered’ (PS5, PC) ‘JCC Pokémon Pocket’ (Android); ‘The Museum of Hauntology’ (PC); ‘The Tower of Aether’ (PC); y ‘REDACTED’ (PS5, Xbox Series X|S, PC).

Por último, el viernes 1 de noviembre se publica ‘Bullet Voyage' (PC); 'Burger Station' (PC); ‘CAFE 0 ~The Sleeping Beast~ REMASTERED’ (Switch); ‘Dark Invasion VR: Doomsday’ (PC); ‘Far Flight’ (PC); ‘Farmagia’ (PC); ‘Hacky’ (PC); ‘4Haven & Hearth’ (PC); ‘Rogue Tanks’ (PC); ‘Shanghai Mahjong Solitaire Deluxe’ (Switch); ‘Space Planet Invader - Cosmic Power’ (Switch); ‘Warriors United’ (PC); y ‘Zombies Crusher’ (Switch).

Life is Strange: Double Exposure - Lanzamiento 29 de octubre de 2024

Plataformas: PS5, Xbox Series S|X, Switch, PC

‘Double Exposure’ es el esperado nuevo capítulo de la popular serie desarrollada por Deck Nine Games. La historia sigue a Max Caulfield, una joven con un extraordinario poder: la capacidad de rebobinar el tiempo. Sin embargo, su vida da un giro oscuro cuando descubre que su mejor amiga, Safi, ha muerto en la nieve, aparentemente asesinada. A medida que Max intenta resolver este misterio, se ve obligada a usar sus habilidades de manipulación temporal, que no ha utilizado desde hace años.

‘Life is Strange: Double Exposure’ promete ofrecer una experiencia sobrenatural, protagonizada por un elenco conocido por sus seguidores. Max deberá investigar el caso mientras equilibra su existencia en dos realidades distintas y líneas de tiempo separadas. El juego combina mecánicas de investigación con fases exploratorias, donde tendrás que resolver varios rompecabezas para avanzar en la narrativa.

Horizon Zero Dawn Remastered – Lanzamiento 31 de octubre de 2024

Plataformas: PS5, PC

‘Horizon Zero Dawn Remastered’ es el esperado relanzamiento del título original de Guerrilla Games, que debutó en 2017 en PS4 y llegó a PC en 2020. Esta versión remasterizada promete aprovechar al máximo las capacidades de PS5 y el potencial de PS5 PRO, ofreciendo una experiencia de juego significativamente mejorada.

Desarrollada por Nixxes Software, presenta una serie de mejoras técnicas, incluyendo modelos poligonales actualizados, texturas de alta calidad y expresiones faciales más realistas. También se han añadido nuevos efectos gráficos, logrando una fidelidad visual comparable a la de su secuela, ‘Horizon Forbidden West’. Además, esta remasterización es compatible con Tempest 3D Audio de PlayStation 5 y aprovecha todas las funcionalidades del controlador DualSense, incluyendo la retroalimentación háptica. Del mismo modo introduce nuevas opciones de accesibilidad y ofrece soporte completo para PlayStation Trophies en PC.

Dragon Age: The Veilguard - Lanzamiento 31 de octubre de 2024

Plataformas: PS5, Xbox Series X|S, PC

‘The Veilguard’ es el cuarto videojuego de la serie de rol y acción creada por BioWare. Con este nuevo RPG de acción, la desarrolladora busca llevar la saga Dragon Age, que comenzó en 2009, a nuevas alturas. La serie continuó con ‘Dragon Age 2’ en 2011 y ‘Dragon Age: Inquisition’ en 2014. Tras diez años de espera, EA se prepara para revitalizar su emblemática franquicia de fantasía. El equipo detrás de ‘The Veilguard’ promete no solo una narrativa épica, sino también combates intensos y un sistema de rol más robusto que en entregas anteriores.