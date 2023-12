Spike Firefly, el dron kamikaze para combate urbano que Israel está usando en Cisjordania.

El sistema de munición merodeadora Spike Firefly ha sido grabado siendo utilizado por las Fuerzas de Defensa Israelíes en Cisjordania. Las IDF realizaron la semana pasada una operación de 60 horas en la ciudad de Jenin, tras la cual afirmaron haber arrestado a 60 palestinos en búsqueda y recuperado 50 armas y cientos de dispositivos explosivos, en la que se grabaron las imágenes del dron kamikaze.

El vídeo muestra dos escenas, primero con el Spike Firefly descendiendo lentamente en un denso vecindario urbano y, a partir del segundo 11, en posición de espera. Ha sido publicado este lunes por el canal palestino de Telegram Tubas Times y es la segunda vez que se tiene constancia de su empleo en los entornos urbanos para los que fue diseñado. La primera tuvo lugar también en Jenin en septiembre, según el medio Jerusalem Post.

Very rare footage of the combat use of Israeli Maoz (Spike Firefly) kamikaze UAV, specially designed for urban combat used during an operation in the occupied West Bank. pic.twitter.com/i8xWhl5ZXE