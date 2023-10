Israel advierte a Elon Musk que utilizará “todos los medios” para impedir que Starlink dé Internet a Gaza

Elon Musk ha anunciado este fin de semana que Starlink, la red de satélites que proporciona conectividad a Internet, daría cobertura a “organizaciones de ayuda reconocidas internacionalmente” en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza se encuentra bajo el ataque de las Fuerzas de Defensa Israelís como respuesta al ataque terrorista que Hamás inició el pasado 7 de octubre y sus telecomunicaciones han sido cortadas.

En una publicación en la red social X, en respuesta a un mensaje de la congresista estadounidense Alexandria Ocasio – Cortez señalando que “cortar las comunicaciones a una población de 2,2 millones de personas es inaceptable”, el propietario de Starlink respondió que “Starlink apoyará la conectividad con organizaciones de ayuda reconocidas internacionalmente en Gaza”.

La noticia suscitó una respuesta inmediata por parte de Israel que advirtió que Hamás utilizaría la cobertura de Starlink en Gaza para fines terroristas. Shlomo Karhi, ministro de Comunicaciones de Israel, publicó en X que “Israel utilizará todos los medios a su disposición para impedirlo. Hamás lo usará para actividades terroristas. No hay ninguna duda sobre eso. Nosotros lo sabemos y Musk lo sabe. Hamás es ISIS.” También sugirió al millonario que podría condicionar el ofrecimiento a que la organización terrorista libere a los israelís secuestrados en las incursiones que comenzaron el 7 de octubre.

“No somos tan ingenuos”, respondió Musk en otra publicación. Aclaró que ningún terminal de Starlink ha intentado conectarse a la red de satélites desde Gaza y que “si alguno lo hace, tomaremos medidas extraordinarias para confirmar que se utiliza *sólo* por razones puramente humanitarias. Además, haremos un control de seguridad con los gobiernos de Estados Unidos e Israel antes de encender siquiera un solo terminal”.

