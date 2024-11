El técnico valenciano que repara gratis los dispositivos embarrados por la DANA: ‘entre 4 y 12 horas de trabajo cada uno’

Hoy se cumple un mes de la catastrófica DANA que provocó más de 230 fallecidos, la gran mayoría en Valencia, y destrozó miles de vidas arrasando pueblos y ciudades. En esta comunidad, las lluvias torrenciales afectaron a 68 municipios que suman una población superior a los 845.000 habitantes. Además, más de 48.000 empresas han sido afectadas, según la Cámara de Comercio de Valencia.

En este desastre ha destacado la respuesta de miles de ciudadanos que han acudido a las zonas afectadas a ayudar a las víctimas de forma completamente altruista y desinteresada. Entre ellos se encuentra Juanjo Moyano, propietario de la tienda de reparaciones Microsshop Informática, en la localidad valenciana de Manises, desde hace 11 años.

‘Son las 6, las 7 de la tarde cuando empezó todo. Tras 12 horas, por la mañana temprano al día siguiente, yo ya estaba con mi 4x4 en medio de la absoluta nada en la zona cero de cada pueblo. No veía policías, no veía nada, estábamos solos. ¿Sabes? Yo me junté con otro chico que tiene otro 4x4. Fuimos en convoy, por así decirlo, ayudando, apartando coches, abriendo calles para los servicios de emergencia porque no podían pasar y ayudando a los pocos policías que vi’, relata Moyano en conversación con La Razón.

Tras 11 días trabajando a destajo ayudando en la zona del desastre, el técnico valenciano regresó a su negocio, que llevaba todo ese tiempo sin poder atender. Y entonces comenzó otra labor para ayudar a las víctimas, también de forma desinteresada. ‘Como mi servicio es de microelectrónica, de reparación de dispositivos electrónicos, pues dije, "Bueno, también puedo seguir ayudando desde mi negocio, que a ello me dedico, y seguir dando servicio de alguna manera"’, explica el técnico valenciano.

Moyano no es un desconocido en redes sociales. Acumula más de 900.000 seguidores gracias a sus vídeos sobre la actividad de su negocio. La mayor parte de los publicados este mes de noviembre, sin embargo, están relacionados con los efectos de la DANA y con el trabajo que está realizando limpiando y reparando dispositivos —ordenadores, portátiles, videoconsolas...— que han sido anegados y embarrados por las riadas.

Desde que comenzó a ofrecerse, a través de sus redes, para limpiar y tratar de recuperar dispositivos afectados por la DANA, le han llegado más de cien. ‘El 70% de lo que ha entrado hasta ahora lo he podido reparar. Hay una parte que no se ha podido, pero yo soy muy cabezón y lo intento’, afirma Moyano.

Este elevado porcentaje de éxito sorprende cuando se ven vídeos publicados por Moyano con ordenadores, portátiles y videoconsolas en un estado absolutamente lamentable tras haber pasado horas bajo el agua y cubiertos de lodo. Como recuerda el técnico: ‘El agua con la electrónica no se lleva bien’. Entonces, ¿cómo se logra reparar tantos?

Moyano explica por qué es posible. ‘Los aparatos electrónicos, en general, da igual que sea un ordenador o una consola, mientras no se haya intentado encender después de mojarse, es más salvable que si lo has intentado en ese estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, cuando llegó la riada a muchas casas y muchos locales les saltaría la luz, les saltarían los plomos. Así que cuando llegó el agua ya no había electricidad. Ese es uno de los motivos por los que se pueden salvar. Pero luego entra la otra parte de que, con el paso de los días, hay óxidos, sulfatos en la placa base, cortocircuitos... Entonces, claro, la ventaja es esa: que no estaban encendidos en el momento porque no había corriente’.

Moyano no está cobrando la mano de obra ni la elaboración de presupuestos para llevar a cabo estas reparaciones, solo los componentes que haya que sustituir cuando es necesario. Es, a todos los efectos, una labor altruista que le ocupa un gran número de horas en detrimento de su actividad profesional: ‘Un equipo en este estado, menos de 4 horas es imposible. Entre 4 y 12 horas de trabajo, por lo menos, incluso con una consola me tiré 2 días’. El negocio sigue adelante con la ayuda de su equipo.

La inversión también es de materiales para poder llevar a cabo las reparaciones. Moyano emplea ‘agua destilada ionizada, que no es conductora de la electricidad, y alcohol isopropílico’ para limpiar un lodo que ha llegado a todos los rincones del dispositivo y dejarlo impoluto. En algunos casos, utiliza un horno de infrarrojos para resoldar componentes. Entonces llegan las pruebas para comprobar el funcionamiento: ‘Ver qué falla, si hay un cortocircuito aquí, si hay un módulo que está podrido y hay que cambiarlo. Se dedica mucho tiempo, sí’.

¿Y por qué lo hace de forma gratuita? ‘Porque, hombre, todos y cada uno de los pueblos que han sido afectados, de alguna manera, siempre he tenido clientes allí y mi negocio de tantos años lo han mantenido todas las personas de cada pueblo. También tengo amigos que les ha tocado y que han perdido los coches. A ver, soy valenciano. Nos ha tocado a todos. No soy una persona egoísta que, porque a mí no me haya caído una gota... A tres minutos de mí está todo el caos y la verdad es que esto me ha tocado bastante, me ha tocado bastante la fibra’.

Moyano, que pasó los primeros 11 días tras las lluvias torrenciales ayudando con su 4x4 en la zona cero de la catástrofe, está de acuerdo en que las imágenes que se ven en los informativos no permiten hacerse una idea de la magnitud de la destrucción.

‘Yo he sido muy afortunado porque mi negocio está en Manises, mi casa está en Manises, mi familia y todo, y no nos ha tocado nada. Pero yo he estado allí y he visto a esas personas y no sé. No he podido evitar llorar, en muchos días, porque ya solo la cara de desesperación de las personas y cómo te lo agradecían, simplemente por llevarles agua o comida. O cuando ves, por ejemplo, un matrimonio de mi edad, unos 30 y pico, con un bebé en brazos llorando, temblando. Yo justamente me había ido a la farmacia de aquí abajo de mi casa a comprar potitos porque quería llevar ayuda por mi cuenta. Cuando bajé del coche para preguntarles “Oye, ¿necesitáis algo?", se pusieron a llorar, a temblar. Eso es un trauma, ¿sabes? A mí me ha creado un poco de trauma psicológico todo esto porque no entiendes cómo, a tres minutos de ti, ocurre un desastre tan atroz’.

Moyano explica que quien necesite ayuda con dispositivos afectados por la DANA puede contactar con él por mensaje directo a través de Instagram, en la cuenta que aparece en este artículo. ‘Todo aquel que necesite de nuestros servicios, lo que son las limpiezas y el presupuesto, es completamente gratuito para los afectados y pueden traerlo directamente a mi tienda física que está en Manises’, añade Moyano.