TMNT: Shredder's Revenge, el aplaudido arcade llega a Netflix para iOS y Android

Los suscriptores de Netflix que se consideren amantes de los buenos arcades tienen a su disposición una interesante incorporación al catálogo de obras interactivas que propone la plataforma: ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge’. Se trata de una exclusiva para la empresa de streaming en su versión móvil que está disponible tanto para iOS como para Android. Además de esta inédita e inesperada adaptación, el videojuego publicado el pasado verano se puede encontrar para consolas (Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One y Xbox Cloud Gaming) y PC.

Estilo característico

En caso de no conocer la propuesta, como puedes imaginar, se trata de un clásico Beat 'em Up con progresión lateral en 2D, que ha sido justo merecedor de diferentes premios como el The Game Award al “Mejor Multijugador” y “Mejor Juego de acción”. Su puesta escénica abusa del estilo tan característico establecido en los años 90, con generosos sprites y una jugabilidad que ha sido base de muchas generaciones anteriores, algo que también lo convierte en una experiencia dotada de un fuerte componente nostálgico.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Netflix.

‘Shredder’s Revenge’ une a dos expertos de los videojuegos retro: Dotemu, que son desarrolladores y distribuidores de un buen puñado de fieles ports, impecables remakes y continuaciones de franquicias como ‘Street of Rage 4’, ‘Windjammers 2’, así como ‘Wonder Boy: The Dragon’s Trap’. Tribute Games, por su parte, es el estudio tras varias marcas originales con sabor retro como ‘Panzer Paladin’, ‘Flinthook’ y ‘Mercenary Kings’, que aúnan el espíritu de títulos clásicos en nuevas experiencias.

Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello

Para detener el plan más diabólico hasta la fecha de Krang y Shredder, junto a sus secuaces Bebop y Rocksteady siempre ayudando a reunir todo tipo de artilugios, nuestras tortugas tendrán que pelear a lo largo y ancho de un sinfín de icónicas localizaciones. La pandilla podrá abordar esta tarea tras un par de trozos de pizza y armarse con sus nuevas habilidades, todas creadas sobre las bases clásicas de los brawlers. Este encontronazo contra el Clan del Pie los llevará desde las alcantarillas y bulliciosos barrios de Nueva York hasta la mismísima DimensiónX.

La versión móvil de Shredder's Revenge

Inicialmente el juego no requiere de un teléfono muy potente para funcionar correctamente. En cuanto a la jugabilidad, puedes elegir si quieres conectar un mando externo o continuar la aventura a través de los controles adaptados a la pantalla táctil. A pesar de no contar con el atractivo de jugar con tus amigos en una pantalla grande, no se puede descartar como excelente alternativa para disfrutar del juego en cualquier lugar. En todo caso, el catálogo de juegos de Netflix ha recibido algunos títulos destacables recientemente, como ‘Kentucky Route Zero’ y ‘Vikings: Valhalla’.