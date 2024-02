El truco para saber si una llamada perdida es spam y cómo bloquearlas

El pasado 29 de junio entró en vigor el último cambio aplicado a la Ley General de Telecomunicaciones. Entonces quedaron prohibidas las llamadas comerciales no solicitadas tan habituales… y que lo siguen siendo. El artículo 66 señala que "no será de aplicación la restricción anterior siempre y cuando exista un consentimiento previo del propio consumidor y/o usuario para recibir comunicaciones comerciales que habilite al propio". Es decir, hecha la ley, hecha la trampa.

Este consentimiento se esconde en las condiciones de uso de los productos y servicios que aceptamos sin leer, por lo que el cambio es más aparente que real para el consumidor final. Además, muchas de estas condiciones del servicio incluyen la cesión de datos a terceros con fines comerciales, por lo que no es raro recibir llamadas spam de empresas con las que jamás se ha tenido contacto alguno. ¿Qué hacer entonces para saber si una llamada perdida en el móvil es spam?

Hay aplicaciones que brindan este servicio, más necesarias en iOS que en Android, dado que el sistema operativo de Google cuenta con opciones nativas para detectar y filtrar las llamadas spam, que el iPhone no tiene.

Cómo identificar y filtrar las llamadas spam en Android

Android cuenta con dos funciones para proteger a los usuarios frente a las llamadas comerciales no deseadas: el identificador de llamadas y el filtro de llamadas spam. La primera viene activada de forma predeterminada, no así la segunda, y permite ver información sobre las personas o empresas que te llaman y cuyos números no figuran en la agenda de contactos, son desconocidos.

Google no accede a la lista de contactos del usuario, pero con estas funciones activadas sí recibe información sobre las llamadas para determinar si es spam o no. La identificación de llamada de Android muestra el nombre de empresas y servicios que tienen ficha en Google My Business, el servicio de Google por el que empresas y negocios aparecen en Google Maps, y diversos directorios. El usuario ve en pantalla el nombre de la empresa de la que proviene una llamada y decide si le interesa responder o no.

El filtro de llamadas spam debe ser activado por el usuario para que en su terminal dejen de entrar las llamadas comerciales y mensajes de voz no deseados. Sí quedan registradas en el historial de llamadas donde aparecerá el número y la hora de la llamada junto a un icono de advertencia y el calificativo de llamada spam. Para activar estas opciones, debes seguir estos pasos:

Abre la app Teléfono en tu móvil.

en tu móvil. Toca en el icono de Más opciones (los tres puntos verticales), selecciona Ajustes y después Identificador de llamada y de spam .

(los tres puntos verticales), selecciona y después . Asegúrate de que la opción Ver identificador de llamadas y spam está activada.

y spam está activada. Activa Filtrar llamadas de spam.

Si te entra alguna llamada que Google no identifica como spam, puedes comunicárselo con estos pasos:

Abre la app Teléfono .

. Toca en Recientes en la parte inferior.

en la parte inferior. Mantén pulsado el número de teléfono que quieres denunciar.

En el menú desplegable, toca en Bloquear o marcar como spam.

Cómo bloquear llamadas spam en un iPhone

Apple permite que los usuarios silencien las llamadas de números desconocidos, pero esta opción abarca más que las llamadas spam. Para un filtro eficaz necesitas una app como TrueCaller o Call Blocker. Para silenciar las llamadas de números desconocidos en iOS, sigue estos pasos: