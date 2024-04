El truco para seguir viendo Prime Video sin anuncios y sin pagar más

Prime Video ha sido la última plataforma de streaming en abrazar el modelo publicitario, precisamente lo que más distinguía a este tipo de servicios de la televisión tradicional, y establecer planes de suscripción con y sin anuncios. Netflix abrió la veda en 2022 y desde entonces le han seguido Disney+ y HBOMax, reconvertida en Max en España a partir del próximo 21 de mayo, y ahora el servicio de Amazon desde el pasado 9 de abril.

Hay que reconocerle a Prime Video que, por el momento, los cortes publicitarios son pocos y de corta duración, aunque introducidos con el mismo tino que en la televisión tradicional. Es decir, allí donde caiga sin importar si se está en medio de una escena crucial. Pero, en cualquier caso, es un empeoramiento del servicio, tras años de poder disfrutar de películas y series sin ningún tipo de interrupción publicitaria. Lo único que se había permitido Prime Video a lo largo de estos años es presentar uno o dos avances de otros títulos en la plataforma antes del contenido a reproducir.

Esto es lo que han tenido los usuarios desde diciembre de 2016, cuando Prime Video desembarcó en España, poco después de haberlo hecho Netflix y HBO, como parte de la suscripción Amazon Prime que entonces tenía un coste de 20 euros al año. Ahora es de 49,90 €/año.

Como es de esperar, este cambio ha introducido un nuevo esquema de precios en el que los usuarios pueden olvidarse de los anuncios pagando 1,99 € más cada mes. Lo que suma 23,88 euros al año y deja la suscripción anual en 73,78 euros. Cómo han cambiado las cosas en 7 años.

No todos los usuarios de Prime Video se van a ver afectados de la misma manera. Quienes accedan a la plataforma a través de los contratos que tengan con los operadores Pepephone, Orange y Vodafone, no comenzarán a ver anuncios hasta el próximo 9 de septiembre. Disfrutarán de una cadencia de 5 meses, pero les llegará el momento igualmente.

Cómo ver Prime Video sin publicidad y sin coste extra

Con todo, existe una forma de librarse de los anuncios de Prime Video a través de un sencillo truco que se podrá aprovechar o no dependiendo del dispositivo desde el que se acceda a la plataforma.

Entre las características de la suscripción a Prime Video, se encuentran las descargas que permiten acceder a un contenido aún cuando no se tenga conexión a Internet. No es el único motivo para hacerlo, también por tenerlo disponible cuando no se dispone de una conexión Wifi y se quiere ver algo sin gastar datos de la tarifa móvil. Prime Video permite la descarga en hasta 4 dispositivos y con un número máximo de entre 15 y 25 por cada uno de ellos, según el mercado.

Otra ventaja que ofrecen las descargas es que no incluyen publicidad. No muestran los habituales anuncios de otros títulos de Prime Video antes de la reproducción del contenido ni las interrupciones publicitarias que los usuarios están experimentando desde el pasado 9 de abril.

Así que descargar un episodio o película en lugar de reproducirla en streaming es el resquicio que, por el momento, ha dejado Prime Video para evitar la publicidad. No lo pueden aprovechar todos los usuarios, dado que esta opción está disponible en las apps para Android, iOS, MacOS y Windows, pero no en las de Smart TV. Estos usuarios tienen la opción de enviar el contenido desde su smartphone a la TV o de conectar un ordenador para aprovechar esta función desde la app correspondiente, Windows o Mac.

Es posible que en el futuro Prime Video corrija esta situación e incluya anuncios en las descargas, pero por el momento no es así y los usuarios pueden seguir disfrutando de reproducción sin anuncios sin necesidad de aumentar el coste de su suscripción.