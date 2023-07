Lo último de Samsung: dos smartphones, tabletas y relojes inteligentes

Si hace unos meses señalábamos que el Galaxy Z Flip 4 le faltaban algunos detalles para enfrentar la competencia, el último lanzamiento de Samsung ha respondido en este apartado. Y en algunos otros más también con su presentación, a gran escala, del otro plegable del fabricante, el Galaxy Z Fold5 y los nuevos Galaxy Watch 6 y las Galaxy Tab S9. A falta de evaluarlos en profundidad y tras haberlos probado superficialmente, estas son nuestras primeras conclusiones.

Primero el Flip5. En lo que respecta a diseño puro y duro, se trata casi, casi del mismo modelo que el año anterior. Con dos pequeñas e importantes excepciones. La primera es que la pantalla casi ha duplicado su tamaño, pasando de las 1,9 pulgadas de la versión 4 a las 3,4 de la última versión. A eso le suma que su bisagra se ha mejorado mucho, reduciendo el espacio que quedaba "en el aire" al plegarlo. Destaca la apuesta por el microchip más avanzado (algo que no ocurría con el Flip 4), el Snapdragon 8 Gen 2, acompañado de una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 256 GB. La batería de 3.700 mAh (con carga rápida de 25 W, no mucho la verdad) dura más de lo que señalan sus números principalmente gracias al microchip, que resuelve muchos de los problemas de calentamiento, pero también gracias a que ahora muchas de las tareas que realizamos habitualmente se pueden llevar a cabo en la pantalla pequeña, con el móvil cerrado. Por ahora las aplicaciones que se usan aquí no son muchas: los desarrolladores deben adaptarlas al nuevo formato, pero están algunas de las más importantes. Con el móvil cerrado podemos abrir Google Maps, Netflix, WhatsApp y YouTube. Y obviamente al abrir el móvil la pantalla principal nos muestra el contenido exactamente en el lugar que estábamos. Las cámaras no son su fuerte: dos principales de 12 MP cada una y una frontal de 10 MP. Uno de los aspectos positivos es que si está plegado a 90º y lo apoyamos sobre una superficie, la pantalla que está vertical hacia nosotros muestra el contenido y en la otra mitad, la paralela a la superficie sobre la que se apoya, exhibe los controles. Muy práctico. El lado "negativo", es que hay muchas configuraciones que se pueden aprovechar gracias a la nueva pantalla ampliada y sin una guía práctica, solo usamos un 70% de las capacidades del móvil. Quizás podría bautizarse un "plegable Lucy", en referencia a la película de Scarlett Johansson que retrata la vida de una mujer que utiliza el 100% de su cerebro (una ficción claramente). Disponible a partir de 1.200 euros.

Ahora el Fold 5. Aquí también se ha mejorado la bisagra y se ha reducido su peso. También han mejorado la cámara: ahora lleva la misma que el Galaxy S23 con tres lentes de 50, 12 y 10 MP y un frontal de 10 MP. Obviamente la pantalla principal destaca: 7,6 pulgadas con un pliegue prácticamente imperceptible tanto visual como al tacto. También incluye el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy (lo que le da un pequeño plus en lo que a procesamiento se refiere), memoria RAM de 12 GB y hasta 1 TB de almacenamiento. La pantalla puede dividirse para mostrar simultáneamente hasta 3 apps, con 5 configuraciones diferentes y, uno de los aspectos más interesantes, es que una de sus fundas incluye un S-Pen específico para los Fold que apenas sobresale de la misma funda (no, no sirve para tablets ya que debido a la pantalla de estos móviles, tanto su tamaño como la presión que se ejerce, ha sido adaptada específicamente). Su precio es a partir de los 1909 euros.

Hora de la serie Galaxy Watch6. En el lado de las mejoras, estamos ante una pantalla un 20% más grande y con hasta 2.000 nits de brillo: muy buena visión en un entorno de gran luminosidad. Todo esto facilita la interacción con el reloj. Vuelve el bisel giratorio y con propósito para navegar, lo cual se agradece. Este dispositivo, a falta de analizarlo en profundidad, está más destinado, siendo muy específicos, más a la salud que al deporte. Tiene funciones muy interesantes vinculadas al sueño, con recomendaciones personalizadas. También incluye alerta de caída y de ritmo cardíaco: señala si las frecuencias cardíacas son anormalmente altas o bajas. Por último, hay una opción de seguimiento del ciclo menstrual gracias al análisis de la temperatura superficial durante la noche. Su precio va de los 319 euros a los 499 euros, dependiendo del tamaño y la conectividad.

Finalmente las tablets. Samsung ha renovado la generación anterior, aunque mantiene su nombre en clave que pasa del 8 al 9: Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ y Galaxy Tab S9 Ultra, en respectivo aumento de potencia y detalles. Las tres llevan el mismo procesador que los móviles y cuentan con hasta con tres cámaras de 13 y 8 MP en su apartado trasero y 12 MP para el frontal. En memoria estamos antes 16 Gb y 1 TB. Batería de 11.200 mAh y vienen con S-Pen incluido. A destacar: la versión Ultra pesa apenas 737 gramos, pero la funda con el teclado casi duplica su peso y su grosor. Es cierto que la convierte prácticamente en un ordenador, pero su precio, de 1900 euros está por encima de lo habitual, a pesar de la potencia.