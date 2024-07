Vídeo: La gigantesca bomba planeadora FAB-3000 de 3 toneladas que Rusia está usando en Ucrania.

Un vídeo publicado por el Ministerio de Defensa de Rusia muestra a su Fuerza Aérea atacando en territorio de Ucrania con la poderosa bomba aérea FAB-3000. Esta aparece mejorada con un módulo UMPK, siglas en ruso de Módulo Unificado de Planeo y Corrección, que convierte a la bomba de caída libre en un arma precisa, además de ser altamente destructiva gracias a la casi tonelada y media de TNT de la ojiva. En la grabación se puede ver cómo el arma es cargada y lanzada desde un cazabombardero Su-34 de la Fuerza Aérea rusa, siendo esta la primera vez que se ve a este avión operando una FAB-3000, según indica el medio militar The Warzone. El pasado marzo, el Ministerio de Defensa dijo que había iniciado la producción en masa de bombas aéreas FAB-3000 para su uso contra Ucrania y en junio la utilizó en el área de Járkov.

El módulo UMPK es similar al JDAM-ER de fabricación estadounidense, un kit de guiado que convierte bombas no guiadas en municiones guiadas de precisión. Este sistema aumenta significativamente el alcance de la bomba añadiendo un kit de alas, permitiendo que planee hasta su objetivo desde una distancia mayor. Los módulos UMPK incluyen una sección de guiado basada en una combinación de navegación inercial, menos precisa pero que funciona en cualquier condición, y navegación por satélite, más precisa pero susceptible a interferencias. Además, el kit de conversión contiene alas plegables y una sección de cola con superficies de control que permiten un vuelo controlado de planeo.

russian killers announced the launch of the super-powerful FAB3000 in Ukraine.

Thanks to Biden and his insane ban on attacking russian airports, they can launch from just behind the front lines.

If this bomb falls on a hospital or supermarket, both favorite targets of russian… pic.twitter.com/1xbyUrVgZr