El retorno de la serie Alone in the Dark deja una nueva muestra de su prometedora renovación.

Con el videojuego ‘Alone in the Dark’ formando parte del plantel de Feardemic, el director creativo de Pieces Interactive, Mikael Hedberg (‘SOMA’, ‘Amnesia’), ha revelado aspectos interesantes sobre la esperada reinterpretación de la franquicia clásica, que tiene como objetivo dar algo familiar a los jugadores antiguos y, por otro lado, algo nuevo a los recién llegados. Hedberg destacó una vez más que no pretende desarrollar una secuela ni un remake, sino más bien algo nuevo en el sentido de romper con lo viejo para volver a unirlo. “Simplemente una carta de amor al original.”

"Queremos conservar lo que hay", afirma. Más que intentar recrearlos, el estudio quiere honrar ese " extraño sentimiento" que producen los juegos antiguos. A pesar de intentar capturar la esencia espeluznante, “ofrecerá a los jugadores una historia completamente nueva, incluido un elenco de estrellas fantástico con Jodie Comer y David Harbour”. Mikael continúa hablando sobre Jodie y David, "Son fantásticos [...]", y cómo dieron vida a los protagonistas Edward y Emily. Originalmente, los personajes fueron escritos en el sentido de un dúo, aunque Jodie hizo un trabajo increíble aportando tristeza y tragedia a su personaje, lo que cambió un poco la ruta.”

Get a first glimpse of Jodie Comer’s haunting performance as Emily Hartwood as she investigates the disappearance of her uncle in the upcoming reimagining of #AloneInTheDark.



