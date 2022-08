“Alone in the Dark”: El clásico de terror resucitará en consolas de nueva generación y PC

El tráiler de presentación oficial mostrado en el marco del THQ Nordic 2022, confirma la reentrada de la franquicia clásica de terror “Alone in the Dark” para las plataformas de la actual generación. El responsable de presentar el juego, Pieces Interactive, estudio englobado dentro del organigrama de Embracer Group, ha confirmado versiones del proyecto para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC con la firme promesa de mantener la ambientación y las raíces de la franquicia, pero adaptando los conceptos primarios a la actual ola de jugadores.

Un nuevo terror que es viejo

El nuevo “Alone in the Dark” presume de una historia completamente original, pero con personajes, ubicaciones, temas y otros elementos, como sus históricos Easter Eggs clásicos de la franquicia en la década de los noventa. Los conocidos protagonistas: Emily Hartwood y Edward Carnby, serán completamente jugables y se aportarán nuevos diseños para los enemigos.

"Alone in the dark" fue una de las grandes sagas de los 90. FOTO: La Razón (Custom Credit)

El juego debería fusionar elementos clásicos del género de terror de supervivencia con características de la tecnología moderna. La historia de la nueva propuesta ha sido creada por Mikael Hedberg, escritor de terror de “SOMA” y “Amnesia: The Dark Descent”, además de contar para el diseño de monstruos con Gyu Davis, colaborador habitual del reconocido director Guillermo del Toro.

La historia está ambientada en la década de los 20 del siglo pasado. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Sinopsis

“En el sur de los Estados Unidos de la década de 1920, el tío de Emily Hartwood desaparece. Junto al detective privado Edward Carnby, se embarca en un viaje a la mansión Derceto, un hogar para enfermos mentales donde acecha algo siniestro. Te encontrarás con aldeanos extraños, mundos aterradores, monstruos peligrosos y desentrañarás un complot. En la intersección de la realidad, el misterio y la locura, te espera una aventura que pondrá a prueba tus creencias. ¿En quién puedes confiar? ¿Qué vas a creer? ¿Y qué harás después?”

Este escenario noir con elementos de terror clásicos de Lovecraft, promete ser un mundo donde lo familiar se encuentra con lo surrealista.