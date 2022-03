Electronic Arts cierra sus puertas a los jugadores rusos y bielorrusos de las competiciones de Apex Legends y FIFA 22

FOTO: What The Fav

Las empresas mundiales se han cerrado en banda con Rusia tras el comienzo de la invasión a Ucrania. Desde todos los sectores se ha visto como las exportaciones e importaciones hacia el país se han visto vetadas sin opción a réplica con el fin de condenar la incursión bélica.

En el caso de los esports y gaming, muchas compañías han cerrado sus servicios en Rusia incluyendo la expulsión de clubes de las competiciones internacionales tal y como se ha visto como Virtus.pro o Gambit en el VCT Challengers EMEA.

Por la parte que le toca a las desarrolladoras, la noticia llega desde Electronic Arts. La compañía americana pone fin a los jugadores rusos y bielorrusos de las competiciones de esports.

En particular, FIFA 22 y Apex Legends no contará con los gamers de ambas nacionalidades. Tanto el Apex Legends Global Series como el EA Sports FIFA 22 Global Series, con efecto inmediato, han cancelado cualquier participación y selección de los profesionales elegibles para las competiciones de esports de EA.

La primera decisión por parte del equipo de deportes electrónicos de EA Sports no se ha hecho esperar y es que, tal y como han anunciado desde su cuenta de Twitter, equipos y jugadores rusos y bielorrusos no podrán participar en las competiciones de FIFA 22 y Apex Legends: “Hemos tomado la decisión de retirar Rusia y Bielorrusia como países elegibles en nuestros programas de esports. Con efecto inmediato, los jugadores y equipos en Rusia y Bielorrusia ya no son elegibles para participar en Apex Legends Global Series y EA SPORTS FIFA 22 Global Series”.

Esta no ha sido la única medida y es que la retirada de equipos y jugadores rusos de FUT 22 o la propia supresión de los clubes rusos de FIFA 22 fueron el primer movimiento desde la compañía.

No obstante, estas no van a ser las últimas acciones que se realicen y, progresivamente, se irán iniciando nuevas en base a cómo avance el conflicto.

EA mantiene su apoyo al pueblo ucraniano y clama por la paz: “Continuamos impactados con el conflicto que se está desarrollando en Ucrania y nos sumamos a las muchas voces en todo el mundo que piden la paz y el fin de la invasión. Nos mantenemos en solidaridad con la gente de Ucrania”.

Dada esta situación, lo más probable que ocurra a lo largo de las próximas semanas e incluso meses es que el resto de compañías del sector empiecen a tomar las mismas decisiones y el éxodo de jugadores rusos a otros países pueda irse produciendo. Sin embargo, la idea primordial es que esto nunca llegue a suceder y se pueda volver al desarrollo económico tradicional del ecosistema.