High on Life: La loca aventura galáctica del creador de Rick y Morty llega a PlayStation.

Los chicos de Squanch Games han revelado en la Comic-Con de San Diego la llegada de ‘High On Life’ a las consolas PlayStation. Además del estreno de las versiones para PS4 y PS5, el videojuego también recibirá nuevos paquetes de contenido para todas las plataformas. El título lanzado para consolas Xbox y PC en diciembre de 2022 llama la atención en varios aspectos comenzando por su creador, Mike Fridley, director del estudio Squanch Games y corresponsable de la popular serie de animación ‘Rick y Morty’. “Estamos encantados con la recepción de High On Life desde su lanzamiento en diciembre. Nuestros seguidores de PlayStation estaban un poco menos emocionados, por lo que estamos encantados de compartir que finalmente les llegará”, apuntaba Fridley.

