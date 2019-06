Google permitirá cambiar fácilmente de identidad en Stadia

Patrick Seybold (Director de Comunicaciones de Stadia), ha comentado algunos aspectos relativos a la plataforma de nueva generación que está preparando Google. En relación con los usuarios, el ejecutivo asegura que los jugadores podrán cambiar su apodo en cualquier momento, de hecho, asegura que el proceso se realiza de forma rápida y sencilla. “Los jugadores pueden cambiar su nombre de usuario en Google Stadia en cualquier momento y sin ningún problema en particular, siempre que el nombre elegido sea gratuito y no haya usido usado por otro jugador”. Claro, ahora las dudas recaen en el concepto “nombre gratuito”, puesto que hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si la funcionalidad realmente no tendrá coste o bien sí, finalmente habrá que pagar como sucede en PlayStation Network y Xbox LIVE, que cobran 4.99€ y 9.99€, respectivamente, por el de cambio de la ID.

Recordamos que Google Stadia estará disponible a partir del 14 de noviembre tanto en Norteamérica cómo en varios países europeos, incluido España bajo diversas configuraciones. Además de la Founder's Edition, que ya se encuentra disponible para reserva, desde hace unas horas también es posible encontrar el controlador del sistema en los colores Just Black, Wasabi y Clearly White. El mando, que cuenta con un diseño muy similar al Dualshock 4, dispone de palancas simétricas, unas dimensiones de 163x105x65 mm y un peso de 268 gramos. Tiene diferentes tipos de conectividad inalámbrica, Bluetooth y USB-C, que permite la conexión a todos los dispositivos compatibles con el servicio. El controlador también ofrece soluciones para jugar con Chromecast Ultra: además de las teclas clásicas, también incluye un botón de asistencia de Google y un pulsador para capturar imágenes y videos, además de un Jack de 3,5 mm para auriculares con o sin micrófono.