Resident Evil 5 y Resident Evil 6 ya tienen fecha de lanzamiento en Nintendo Switch

La saga Resident Evil continuará expandiéndose gracias al lanzamiento de Resident Evil 5 y Resident Evil 6 para la híbrida de Nintendo, que recibirá los dos capítulos este mismo otoño. Para ser más precisos, se ha confirmado que ambas entregas estarán disponibles para descarga en la eShop desde el próximo 29 de octubre.

Resident Evil 5 se estrenará en el sistema de la casa de Kioto con su campaña y el componente mutijugador. La buena noticia es que también incluirá Lost in Nightmare y Desperate Escape, capítulos extra de la historia. En este episodio, Chris Redfielfd, el héroe del juego original, ha seguido el camino del mal por todo el mundo. Tras unirse a una nueva organización, Chris acude a África donde la última amenaza está transformando a la gente y a los animales de la ciudad en criaturas enfurecidas por la violencia. Cuenta con una nueva compañera, Sheva Alomar, que aportará su fortaleza y afinada puntería a la misión. El juego tendrá modo Versus, trajes adicionales, así como una nueva modalidad denominada The Mercenaries United, que combina elementos de The Mercenaries y The Mercenaries Reunion.

Resident Evil 6, como puedes suponer, se podrá jugar tanto en solitario como con otros jugadores. La edición incluirá la totalidad de modalidades multijugador y todo el contenido extra lanzado, así que podrás hacerte con cantidad de trajes y objetos desbloqueables que te ayudarán en esta intensa aventura. De hecho, a diferencia de sus predecesores, el quinto y sexto capítulo abandonan por completo la formulación de horror de supervivencia que marcaba la identidad de la franquicia hasta ese momento.

En Resident Evil 6 a Leon S. Kennedy y Chris Redfield se les unen nuevos personajes, entre los que se incluye Jake Muller, con los que afrontarán la amenaza bioterrorista a escala global, siguiendo los acontecimientos que transcurren entre Norteamérica, el estado de Edonia en Europa del Este y en la ciudad China de Lanshiang. Cuenta con tres hilos argumentales entrelazados, cada uno con su propia pareja de protagonistas tanto para el juego en solitario como en las versiones online y offline del cooperativo.

No obstante, a pesar de las críticas derivadas de los cambios en los sistemas de juego, ambos títulos se confeccionaron para abrirse a un público más informal, y la jugada salió bien para la empresa nipona, ya que ambas producciones se convirtieron en destacados éxitos comerciales. De hecho, Resident Evil 5, es el título más vendido de la serie con 11 millones de copias, seguido por el sexto capítulo numerado, que acumula aproximadamente 8 millones de unidades vendidas.