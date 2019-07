Two Point Hospital anuncia lanzamiento para consolas a finales de año

SEGA y Two Point Studio han confirmado que, tras su paso por PC, el simulador de gestión Two Point Hospital prepara su llegada tanto en edición física como digital en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch a finales de este año.

En este mundo atípico y entrecruzado de Two Point Hospital desempeñaremos las labores de administrador del hospital, enfrentándonos a situaciones y desafíos a diario, demostrando la capacidad para construir, curar y mejorar en las circunstancias más difíciles y extrañas. Dirigir un imperio hospitalario puede ser, literalmente a menudo, un negocio desordenado. Por lo tanto, habrá que asegurase de capacitar al personal y lidiar con los amplios rasgos de personalidad para vencer a la competencia de Two Point County.

Desde su lanzamiento en PC, Two Point Hospital ha contado con una amplia gama de nuevas características agregadas al juego gracias, en parte, a los comentarios de la comunidad. Muchas de estas características, como ‘Interior Designer’, se incluirán para el lanzamiento en consola a finales de este año. También se incorporan todos los contenidos disponibles (Bigfoot y Pebberley Island) en la edición para PC, pero con la implementación de las necesarias modificaciones tanto en la interfaz como en los controles, que prescindirán de teclado y ratón.